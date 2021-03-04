Индийская вакцина Covaxin показала эффективность в 81% 4.03.2021, 20:18

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фото: news18.com

В первый день марта вакциной привился премьер Индии в попытке успокоить опасения вокруг препарата.

Разработанная Индией вакцина против коронавируса Covaxin (Коваксин), вызвавшая споры после ее одобрения для применения в экстренном порядке до завершения клинических испытаний, показала высокую эффективность от ковида в ходе промежуточного анализа продвинутого клинического испытания, передает Bloomberg.

Вакцину разработали хайдарабадская компания Bharat Biotech и Индийский совет по медицинским исследованиям.

Covaxin показала уровень эффективности 81% у тех, кто не болел ковидом. Добровольцам делали по две прививки, говорят в компании.

Несмотря на то, что в январе вакцина получила разрешение на экстренное использование, многие из тех, кого включили в список приоритетных для получения первых прививок, не пришли на вакцинацию, опасаясь, что им могут дать экспериментальную вакцину.

Официальные лица в Нью-Дели и руководство компании Bharat Biotech активно защищали безопасность и эффективность вакцины во время ее внедрения.

Премьер-министр Нарендра Моди также привился этой вакциной 1 марта в попытке успокоить опасения вокруг вакцины и призывал индийцев сделать такой же шаг.

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