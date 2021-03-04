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В Турции разбился военный вертолет

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  • 4.03.2021, 20:34
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В Турции разбился военный вертолет
Фото: РИА Новости

Погибли по меньшей мере девять военнослужащих.

На востоке Турции в четверг, 4 марта, потерпел крушение военный вертолет. Погибли по меньшей мере девять военнослужащих, сообщает Министерство национальной обороны Турции.

"Принадлежащий нашим сухопутным войскам вертолет типа Cougar вылетел в 13:55 из Бингеля в Татван. Связь с ним была прервана в 14:25. Было установлено, что девять наших военных погибли, еще четверо получили ранения", - говорится в сообщении.

К месту крушения вертолета для оказания помощи выжившим были отправлены машины скорой помощи, спасатели и военные. Раненых госпитализировали.

О причинах катастрофы пока не сообщается. По неофициальным данным, причиной аварии могла стать плохая погода в регионе или техническая неисправность летательного аппарата.

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