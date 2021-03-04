Как нефтебарон Лукашенко скрывается от санкций 6 4.03.2021, 20:40

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коллаж: «Белсат»

Расследование.

Как и на чем держится империя бизнесмена Николая Воробья – главного нефтеборона Беларуси, интересы которого уходят далеко за пределы нашей страны? «Белсат» опубликовал расследование.

У белорусского олигарха Николая Воробья могут отобрать нефтепродуктопровод в Украине. Украинские силовики разбираются, как стратегический объект длиною 1,4 километра оказался в частных руках. Пока продолжается следствие, на имущество белорусского олигарха наложили арест.

Национализацию нефтепродуктопровода эксперты считают стратегией властей для давления на лоббиста российских интересов в Украине Виктора Медведчука, которому предварительно принадлежала труба. Недавно в Украине прекратили трансляцию трех телеканалов, принадлежащих соратнику Медведчука – Тарасу Козаку. Кстати, приобретали эти каналы в том числе через воробьевский «Абсолютбанк».

«Часто вспоминаю, что предшествовало покупке Николаем Воробьем трубы. Это несколько визитов Медведчука к Лукашенко. В принципе, в Украине тоже в бизнес-кругах, в политических кругах понимают, что Николай к проекту не присоединился бы, если бы не благословение со стороны президента», – отмечает директор Консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн.

Европейские санкции могут негативно повлиять на бизнес Николая Воробья. И он уже их почувствовал. В декабре прошлого года Национальный банк Украины отказал Воробью в приобретении «БТА Банка». Поэтому сейчас Николай Воробей активно переписывает бизнес на своих топ-менеджеров, однако его австрийские активы давно принадлежат дочери Екатерине.

«Основной актив, записанный на его дочь Екатерину – это «Power Chemical Trading», компания, торгующая нефтью, зарегистрированная в Вене. Но, скорее всего, это номинальная фигура в этом бизнесе. Ведь если изучать ее публичную информацию, ее страницы в соцсетях, то это человек, который преимущественно ведет светскую жизнь. Не похоже, чтобы она занималась все время серьезным бизнесом», – добавляет журналист-расследователь Игорь Ильяш.

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