Сенаторы призвали Байдена ввести санкции против «Северного потока-2» 4.03.2021, 22:01

Ранее издание National Interest также призвало Байдена «поставить шах и мат» газопроводу.

Сенаторы призвали президента США Джо Байдена ввести санкции против компаний, принимающих участие в строительстве газопровода «Северный поток-2». Соответствующий пресс-релиз опубликован на официальном сайте сенатора Джона Баррассо.

Письмо, подписанное группой из 40 сенаторов-республиканцев, выражает обеспокоенность тем фактом, что администрация Байдена так и не ввела санкции в отношении судов и компаний, вовлеченных в строительство газопровода, тогда как вся информация о них есть в публичном доступе.

«Неспособность администрации выявить и ввести новые санкции свидетельствует о ее готовности позволить президенту Путину пресечь поставки нашего газа в Европу и усилить геополитические рычаги влияния. Мы призываем администрацию исправить свои ошибочные действия путем быстрого и полного осуществления санкций, предусмотренных американским законодательством», — говорится в опубликованной выдержке из письма.

Ранее издание National Interest также призвало Байдена «поставить шах и мат» газопроводу «Северный поток-2» и не отказываться от давления на европейские компании. Автор статьи указывает, что любые шаги США вызовут разочарование у его партнеров, что указывает на возросшее влияние России в регионе. Журналист подчеркивает, что национальные интересы США требуют, чтобы на «Северном потоке-2» поставили крест.

«Северный поток-2» — газопровод из России в Германию, проложенный по дну Балтийского моря. Сейчас он достроен на 95 процентов, общая стоимость его строительства оценивается в 11 миллиардов долларов. Газопровод собирались сдать в конце 2019 года, однако завершение строительства пришлось отложить из-за санкций США.

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