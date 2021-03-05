США и Британия готовят санкции против путинских олигархов и госдолга РФ 1 5.03.2021, 8:03

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Вашингтон готов задействовать закон Магнитского.

Власти США и Великобритании обсуждают возможность введения дополнительных санкций против России за применение химического оружия.

Об этом сообщает Bloomberg.

По данным издания, рассматриваются разные варианты ограничительных мер, среди которых санкции против российских олигархов и суверенного долга России.

Сообщается, что одной из причин усиления санкций может стать то, что Кремль будет препятствовать расследованию отравления оппозиционера Алексея Навального.

Отмечается, что США готовы задействовать для санкций закон Магнитского, который позволяет вводить ограничения против лиц, которые причастны к нарушению прав человека или коррупции.

Во времена президентства Дональда Трампа в Минфине США выступали против санкций в отношении суверенного госдолга, считая, что это будет нести негативные последствия для мировых финансовых рынков.

2 марта США ввели санкции против семи российских чиновников и нескольких организаций, причастных к производству биологических и химических веществ. До этого санкции из-за ситуации с Алексеем Навальным ввел Евросоюз.

Под санкции попали руководители силовых ведомств и чиновники администрации президента РФ.

Также США ввели санкции против 27-го научного центра Минобороны РФ, 33-го центрального НИИ Минобороны РФ, НИИ органической химии и технологии и ряда других российских компаний.

Приговор Алексею Навальному в России

2 февраля 2021 года московский суд заменил оппозиционеру Алексею Навальному условный срок по делу Ив Роше на реальный — 3,5 года лишения свободы в колонии общего режима. Политику зачтут время, которое он провел под домашним арестом в 2014 году, и срок сократится до около 2 лет и 8 месяцев.

17 января 2021 года Навального задержали при прохождении пограничного контроля в московском аэропорту Шереметьево. За 16 часов до этого политик вернулся в Россию из Германии, где лечился и восстанавливался от последствий отравления нервно-паралитическим веществом Новичок.

По делу Ив Роше в 2014 году политику дали 3,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком на пять лет (затем его продлили еще на год) якобы из-за того, что он вместе с братом Олегом убедили компанию Ив Роше заключить невыгодную сделку.

Отравление Алексея Навального

Алексею Навальному стало плохо на борту самолета Томск-Москва 20 августа 2020 года. Лайнер совершил экстренную посадку в аэропорту Омска, откуда оппозиционера в коматозном состоянии доставили в местную больницу скорой помощи.

Через два дня политика эвакуировали в берлинскую клинику Шарите. При этом руководство омской больницы изначально выступало против его переправки в Германию. Спустя несколько недель после отравления состояние Навального улучшилось и его отключили от аппарата ИВЛ, а 23 сентября политика выписали из клиники.

Выводы об отравлении Навального Новичком подтвердили три независимые лаборатории в Германии, Франции и Швеции. Организация по запрещению химического оружия также обнаружила следы вещества из группы Новичок в анализах российского оппозиционера.

Согласно результатам независимого расследования Bellingcat, ключевую роль в отравлении оппозиционера сыграли сотрудники специального подразделения Института криминалистики ФСБ РФ.

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