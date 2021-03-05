закрыть
5 марта 2021, пятница, 11:07
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Германии найдены новые блокирующие коронавирус препараты

  • 5.03.2021, 8:15
  • 2,866
В Германии найдены новые блокирующие коронавирус препараты

Открытие было сделано в ходе медицинских экспериментов в Боннском университете.

Ученые Боннского университета в Германии нашли два семейства активных веществ, которые могут блокировать размножение коронавируса SARS-CoV-2. Они способны блокировать активность ключевого фермента патогена — главной протеазы Mpro. Статья исследователей опубликована в журнале Angewandte Chemie.

Чтобы коронавирус мог реплицироваться, сначала РНК вируса транслируется в белковую цепь, после чего протеаза разрезает ее на отдельные компоненты. Специалисты изучили структуру протеазы и механизмы ее работы, что позволило разработать большое количество потенциальных ингибиторов, способных прочно связываться с ферментом и блокировать его активный сайт.

В ходе эксперимента ученые подготовили молекулы, расщепляемые протеазой, к которым была присоединена репортерная молекула, испускающая свет. Когда протеаза была активной, субстрат расщеплялся и флуоресцировал. Однако если ингибитор был эффективным и блокировал протеазу, свечения не было. Большинство тестируемых препаратов оказались бесполезными, но некоторые из них — азанитрилы и пиридиловые эфиры — действительно ингибировали Mpro.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Андрей Санников: Мы должны требовать прекращения всех деловых отношений с «кошельками» Лукашенко
Андрей Санников: Мы должны требовать прекращения всех деловых отношений с «кошельками» Лукашенко Андрей Санников
Пишите письма крупным почерком
Пишите письма крупным почерком Ирина Халип
И это все о нем
И это все о нем Андрей Санников
Цены пошли в атаку на режим
Цены пошли в атаку на режим Константин Скуратович