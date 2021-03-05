Операция «Преемник» продолжается: чем это обернется для «повара Путина» 4 Владислав Гирман, newssky.com.ua

5.03.2021, 8:33

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Европа всерьез взялась за главного куратора ЧВК «Вагнер».

Славные денечки медиабрехера Кремля — Евгения Пригожина похоже, подходят к концу.

«Повара Путина», который курирует российских «ихтамнетов» из ЧВК «Вагнер» и ольгинских троллей, начали выводить на чистую воду. Ну, и сухой паек в перспективе.

Старт был дан Федеральным бюро расследований США. Бюро намедни, в конце февраля, вывесило фото с физиономией Пригожина на свою «доску почета» и оценило его персону в $250 тыс.

ФБР по достоинству оценило его деятельность, а именно организацию операций по вмешательству в выборы США 2016 года посредством кражи персональных данных американцев и конвейера фейковых аккаунтов во всяких фейсбуках.

За свои действия, которые, к слову, оказали немалое влияние на результаты предыдущих выборов, на арест Пригожина еще в феврале 2018 года Окружным судом округа Колумбия был выдан федеральный ордер.

Понятное дело, что 45-й президент США, прошедший огонь, воду и медные трубы Рашагейта, не особо активничал в вопросах поимки «повара Путина». Другое дело —Джо Байден.

Вот, собственно, и результат — ФБР готово платить за информацию, которая позволит уже познакомить Пригожина с американской фемидой.

Безусловно, так просто и быстро путинского «ресторатора» Бюро не заполучит. Но явно сделает все для того, чтобы перекрыть ему кислород.

На что, к примеру, указывает одно довольно внушительное и обстоятельное журналистское расследование, которое внезапно увидело свет после объявления награды федералами.

Речь идет о расследовании, проведенном журналистами The Daily Beast, российского Центра «Досье», немецкой ARD, эстонского Delfi.ee и литовского Siena.lt.

Посвящено оно преступной деятельности Пригожина в Африке и, в первую очередь, в Европе.

Да, уже давно известно, что Кремль, пытаясь удержаться в Африке, интенсивно осваиваемой Китаем, массово отправлял туда пригожинцев — будь это его вооруженные до зубов «поварята» или «официанты», приносящие медийные блюда «клиентам» в Зимбабве, ДР Конго, ЮАР и на Мадагаскаре.

Как сообщает «Досье», ссылаясь на внутренние документы, вся эта мышиная гибридная возня происходила в рамках подконтрольной Пригожину организации под названием AFRIC (Association for Free Research and International Cooperation, Ассоциация свободных исследований и международного сотрудничества), основанной в 2018 году.

И, как это водится сегодня в России, AFRIC не были чужды откровенно политически наглые и абсурдные решения.

К примеру, эта контора отправляла «наблюдателями» на выборы в указанных странах белых неонацистов и супремасистов. Расистов и нациков, Карл! На выборы. В странах Африки.

Только, видимо, уж больно паршивенькие костюмы овец были у этих волков, раз гибридные авантюры Пригожина, действующего от имени Кремля, преимущественно закончились провалом.

Но не хоронить же потенциал команды, работавшей в AFRIC, верно? Тем более, если есть острая необходимость выкачивать из казны деньги на подобного плана операции.

Сейчас, к примеру, кадры из AFRIC уже используются для усиления влияния России в Европе.

Работают пригожинцы по наработанным схемам. Нельзя вот так просто взять и влезть в Европу с некими политическими и прочими инициативы, от которых прямо-таки смердит Кремлем. Трезвомыслящие европейцы, не продавшиеся Москве, в большинстве своем попросту пошлют их куда подальше.

Поэтому банда Пригожина запрягает долго. Начинает с проведения различных говорилень — конференций, круглых столов и т.п. Поводы собраться и поточить лясы — более чем приемлемы для европейского политика, и даже благородны. А затем они переходят к обсуждению тем, связанных со странами Балтии.

Вот как, например, двухдневная конференция, проходившая в берлинском отеле Hilton 14–15 января, участники которой обсуждали Brexit, Covid-19, экологию, цифровые технологии и т.п. Но при этом пригожинцы делали акцент на Эстонии, Латвии, Литве, Польше и Германии.

Одним из организаторов, согласно расследованию СМИ, выступила компания ADMIS Consultancy, главой которой является гражданка Литвы Вайва Адомайтите.

Она же входит в руководство вышеупомянутой AFRIC, и участвовала, как минимум, в одной из трех конференций самой AFRIC, проходивших в том же отеле.

Адомайтите, по данным журналистов, хотя она это, конечно же, отрицает — доверенное лицо подчиненной Пригожина Юлии Афанасьевой, собственно, создавшей AFRIC.

Разматывая этот клубок из российской лапши, расследователи вышли на еще одного верного пригожинца — Александра Малькевича, который председательствовал на одном из мероприятий AFRIC. Данный персонаж давно на карандаше у американцев и в 2018 году его отправили в санкционный бан за подрыв американской демократии путем организаций фейковых протестов от имени фейковой организации USAReally.

Но в пригожинских прожектах задействованы не только россияне. На деле ему, т.е. «повару», нужны в первую очередь иностранцы.

И он их получил. В последней конференции участвовали глава комитета по международным отношениям литовского парламента Рихардс Колс и представитель прокремлевской праворадикальной «Альтернативы для Германии», от депутатов которой все остальные фракции в Бундастаге шарахаются как от прокаженных.

К организации же своих «клубов» у Пригожина также привлекли Федеральный союз содействия развитию экономики и внешнеэкономических связей Германии (BWA).

Глава BWA Михаэль Шуман, согласно расследованию, наладил сотрудничество с «Аналитическим центром «Диалог» бывшего сотрудника КГБ Владимира Якунина, близкого к самому солнцеликому.

Еще два представителя BWA, Фолькер Чапке и Урс Ункауф, выполняли роль болванчиков—наблюдателей от AFRIC в некоторых странах Черного континента.

То есть эти ребята вполне осознанно выполняют команды Пригожина за подачки из Кремля.

А есть европейские политики и эксперты, которых обманом затянули в эти сети, которые европейским спецслужбам нужно поскорее разрезать. Чем, как представляется, они уже и занимаются.

Директор Международного центра обороны и безопасности в Таллинне Индрек Канник, ранее возглавлявший аналитический отдел внешней разведки Эстонии (очевидно, что связи со службой сохранились), общаясь с журналистами, сказал одну важную фразу: «балтийские разведывательные службы, вероятно, внимательно следят за такими операциями по осуществлению влияния».

Угроза Балтии

Спецслужбы стран Балтии пребывают в постоянном напряжении, определяя любые возможные угрозы со стороны Москвы.

Деятельность же структур, связанных с Пригожиным, о которой стало известно благодаря расследованию, дает понять, что их страхи не безосновательны — Кремль действительно подбирается к границам Балтийских стран.

В принципе, с точки зрения путинского режима, это логичный шаг, поскольку с Западной и Центральной Европой Москве удалось более—менее разобраться. Не подчинить целиком, конечно, своей воле, но спровоцировать сумятицу и создать там рассадники своих агентов, или просто убедить лидеров стать бесхребетными.

Так, Эмманюэль Макрон, как и другие президенты Франции, отличающиеся самоубийственной тягой к кремлевской токсичности, уже продуцирует нужные Путину тезисы о диалоге с Россией.

Германия — она может не одобрять и даже быть крепко разгневана на Москву из-за кибератак и убийств в своей столице, но крепко—накрепко застряла в российской трубе. Да так, что ни Трампу, ни Байдену не удалось ее оттуда вытолкнуть. По крайней мере, пока.

А еще есть популист Виктор Орбан. Или Александр Вучич, президент Сербии. И Милорад Додик из Республики Сербской. И масса других европейских политиков, чиновников и экспертов, весьма полезных для РФ.

Из всего ЕС, кто вот четко против Кремля выступает, так это Польша, Литва, Латвия, Эстония.

И это вызов. Ведь страны Балтии так близко. И вроде как есть потенциал их дестабилизировать — через «русскоязычных» Латвии, просто купленных политиков.

А еще же есть проект «Междуморье», вызывающий беспокойство у россиян. Ну, кому в России может понравиться сплоченный блок восточноевропейских и балканских стран, многие из которых являются членами НАТО? Отсюда и весь шум-гам.

Соединенные Штаты и их европейские союзники в Восточной Европе в свою очередь не могут допустить повторения событий 2016 года в США и тем более 2021 года.

Пресловутое расследование —своего рода метео-буй где-нибудь в Вислинском заливе, предупреждающий Кремль о том, что путинского гуру информационной войны скоро притопят, дабы не кошмарил он ни Штаты, ни Европу.

При чем есть основания, что под Пригожина также копают влиятельные акторы внутри самой России, где набирает обороты война всех со всеми — между «башнями Кремля», между спецслужбами, партийными проектами и т.д.

Так вот, по некоторым данным, «Досье» непосредственно связан с ГУ ГШ ВС РФ, т.е. с ГРУ, т.е. в целом с министром обороны Сергеем Шойгу.

Если «Досье» слило журналистам из изданий, принимавших участие в расследование, данные о Пригожине, это является очевидным подтверждением тому, что в игру против Путина вступили бойцы Шойгу.

Соперничество между «башнями» и спецслужбами в России становится все ожесточеннее. Теперь, получается, уже не только Нарышкин и СВР пытаются подвинуть путинский клан ФСБ, но и его верный министр обороны.

А амбиции, влияние и опора на силовой блок у него имеются. Ба, его даже Путин не так давно рассматривал в качестве преемника. В частности, презентовал его в качестве потенциального кандидата, когда осенью 2019 года взял с собой в тайгу грибочки понюхать. И после того, как традиционно редко общающийся с журналистами Шойгу вдруг дал обширное интервью «Московскому комсомольцу».

Правда, потом все вроде как заглохло. Операция «Преемник» продолжается.

Но ведь Шойгу, явно увидевший себя как наяву на кремлевском престоле, и в своё время сделавший для Ельцина куда больше Путина, с этим смириться не может. И несмотря на то, что ГРУшный клан, потрепанный после инцидента в Солсбери, в Софии и других регионах Европы, «министр обороны тире чрезвычайных ситуаций» по всей видимости, все активнее включается в борьбу за власть, готовый сливать «врагам» на Западе даже самых близких к Путину людей.

Владислав Гирман, newssky.com.ua

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