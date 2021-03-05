Врачи выяснили, что происходит с организмом после употребления кока-колы 23 5.03.2021, 8:59

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Последствия наступают уже через 10 минут.

Напиток, который заполонил полки магазинов из всего мира, знает каждый человек. Но давно начали вестись споры относительно пользы напитка. Почему кока-кола вредна для человеческого организма? Какой вред она приносит, выяснили медики.

Об этом пишет u-news.com.ua.

Среди составляющих классической кока-колы есть такие компоненты:

Сахар

Диоксид углерода (Е290)

Красители, такие как кармазин и сахарный колер

Ортофосфорная кислота

Кофеин

Ароматизаторы натурального происхождения.

Завораживающий вкус напитку дарит ванилин, масло гвоздики, лимон и цимтовое масло. Это калорийный продукт, так как в 100 грамм находится 42 ккал.

Особое внимание стоит выделить ортофосфорной кислоте. Это опасная пищевая добавка. В составе кока-колы находится большое количество этого компонента.

Попадая в организм, он выводит из костей соли кальция. Далее они попадают в кровяной поток и оседают в почках, что вредит вдвойне.

В результате костная ткань теряет кальций, а в почках формируются камни. Многие другие напитки содержат красители и другие компоненты. Но только кока-кола из-за наличия ортофосфорной кислоты уничтожает почки. Кроме этого, такая пищевая добавка плохо сказывается на зубной эмали, разрушая ее и добавляя желтизны.

Кофеин присутствует и в других напитках и лекарствах, но в сочетании с вышеперечисленными компонентами он превращается в мощное оружие, которое негативно сказывается на организме. Усиливается мочегонный эффект, отчего выводятся полезные минералы, которые необходимы для здоровья костей.

Кроме этого, из организма вымываются магний, натрий, калий. Поэтому, задумываясь, почему кока-кода вредна для здоровья, можно понять, что напиток лишает человека важных микроэлементов.

Эта газировка угнетает ферменты, которые расщепляют жиры, что приводит к появлению лишних килограммов. На это влияет и сахар, который содержится в напитке. Красители оказывают вред на кожный покров, желудок, кишечник, печень.

Что происходит, когда человек выпил кока-колу.

Чтобы понять, почему вредна кока-кола, стоит рассмотреть реакцию организма на этот напиток. Когда человек выпил эту газировку, происходят такие перемены:

После 10 минут. Превышенная доза сахара в напитке мгновенно ударяет по всем органам. Но человек будет чувствовать себя хорошо, так как происходит подавление ортофосфорной кислотой влияния от сахара.

После трети часа. Мгновенно подскакивает инсулин в кровяном потоке, поэтому печень переводит в жиры полученный сахар.

После 40 минут. Кофеин полностью поглотился, что можно заметить по расширенным зрачкам, увеличенном кровяном давлении. Происходит блокировка аденозиновых рецепторов, поэтому человека не клонит на сон, он чувствует себя бодрым.

После 45 минут. В усиленном режиме происходит выработка дофамина. Это гормон, который отвечает за стимуляцию центра удовольствия в головном мозге. Такой же эффект появляется в организме после героина.

Через час. Начинает действовать ортофосфорная кислота, которая поглощает кальций, магний и цинк, выводит их из организма.

Через 65-70 минут. Повышается желание к мочеиспусканию. Через мочу выводятся полезные вещества, поглощенные фосфорной кислотой.

Спустя 70-80 минут. Происходит обратное действие. Появляется вялость, раздражение. Напиток выходит через мочу, выполнив свою миссию.

Вред для репродуктивной системы

На протяжении многих лет специалисты исследовали разнообразные напитки, в том числе и кока-колу. В итоге они пришли к неутешительным выводам. Они вывели, что люди, которые часто выпивают этот напиток, подвергаются риску нарушить работу репродуктивной системы. Мужчины могут столкнуться с импотенцией, а женщины – с бесплодием.

Конечно, такой эффект от этой газировки ожидает не всех. Но, все же, опасность есть.

Дело в том, что для производства кока-колы используется орех-кола. Именно он так печально воздействует на половые органы человека. Родиной этого ореха считается Америка. Когда-то военным служащим давали его, чтобы снизить потенцию, успокоить природные инстинкты. В итоге воины во время боевых действий не отвлекались на противоположный пол.

Этот орех негативно влияет на репродуктивную систему представителей мужского и женского пола, так как действует на конкретные участки мозга.

Вред сахара и фосфорной кислоты

Когда родители покупают своим детям сладкую воду, они понимают, что много сахара может принести вред здоровью. Но они не догадываются, что в таких напитках нет сахара, который, кстати, считается полезным продуктом, что нельзя сказать о компоненте, добавляемого в сладкую воду. В такой напиток, как кока-кола, входит заменитель сахара. Его называют цикламат. он представляет собой синтетический компонент, который в сотню раз слаще натурального продукта.

Его производят на основе нефти. Это вещество способно вызвать развитие рака, так как представляет собой канцероген. Во многих странах этот продукт запрещается использовать.

Несмотря на эти неутешительные данные, большинство заменителей сахара состоят из цикламата. В составе газировки его называют К952. Если сравнивать его с сахаром, то можно выделить дешевизну сахарозаменителя.

По этой причине многие производители пользуются этим фактом и применяют продукт для пищевой промышленности. Стоит выделить и тот факт, что цикламат имеет длительный срок хранения. Он может не испортиться на протяжении сотен лет. Не стоит забывать и о фосфорной кислоте, которая оказывает невероятный вред на организм. Она мгновенно выводит соли кальция из костной ткани, перемещая их в почки.

Они превращаются в кристаллы, а далее в камни. А бороться с такой проблемой крайне тяжело. Специалисты проводили исследования, где рассматривались и другие газировки. Но такой вред почкам приносит только кока-кола.

Тяжелые болезни, к которым приводит злоупотребление кока-колой

Недостаток калия у ребенка. Если человек пьет больше 2 литров кока-колы в сутки, тогда ему стоит готовиться к серьезным последствиям. Чрезмерное употребление провоцирует появление гипокалимии. Это заболевание связанно со снижением калия в организме. Такой факт подтвердил ряд исследований. Если у человека появляется эта болезнь, у него ослабевают мышцы, возникают судороги.

Постепенно мышечная ткань разрушается, наблюдается почечная недостаточность. Это может привести к летальному исходу, так как лечение гипокалимии непростое.

Если систематически пить кока-колу, повышается риск появления рака поджелудочной железы. Чтобы это довести, ученые провели много исследований. Параллельно они изучали разнообразные соки, но они не вредят поджелудочной, не провоцируют возникновение рака.

Неоднократно вспоминалась ортофосфорная кислота, которая входит в состав этого опасного напитка. Кроме всего перечисленного, она негативно сказывается на работе желудка и кишечника. Она способна спровоцировать появление язвы или гастрита. Если у человека есть проблемы с желудочно-кишечным трактом, тогда данный напиток категорически нельзя употреблять. В противном случае состояние может ухудшиться. Эту информацию часто рассказывают врачи своим пациентам, но не все следуют рекомендациям, подвергая опасности свое здоровье.

Красители, которые входят в состав кока-колы, негативно влияют на все органы. Они могут вызвать появление рака. Такой компонент получают искусственным путем, с помощью химической реакции. Ученые проводили исследования на животных, которые показали, что красители способны вызвать рак легких или печени, лейкемию. Специалисты утверждают, что и на человека они могут также повлиять. Если часто употреблять кока-колу, может появиться аллергическая реакция, тяжелая изжога, нарушение обмена веществ.

Кроме этого, не стоит забывать, что кока-кола является высококалорийным продуктом. Поэтому чрезмерное употребление способно вызвать ожирение. А эта проблема влечет за собой ряд осложнений в здоровье. В составе напитка есть много сахара, поэтому диабетикам этот продукт категорически не стоит употреблять. В противном случае можно ожидать печальные последствия. Итак, напиток кока-кола знает практически каждый человек на всей планете, его успели полюбить многие. Но мало кто подозревает, насколько он опасен для здоровья.

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