«Лукашенко — неудобная фигура для Кремля и России»8
- 5.03.2021, 9:11
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Узурпатор абсолютно недоговороспособен.
Экс-дипломат Валерий Ковалевский в интервью dw.com заявил, что узурпатор Лукашенко — абсолютно недоговороспособен и неудобен для Кремля и России:
— Путин решил продолжать поддерживать Лукашенко, несмотря на то, что Лукашенко - весьма неудобная фигура для России и для Путина.
Он недоговороспособен. Он многократно унижал Путина, унижал российскую власть. Это человек, который не способен выполнять договоренности, которые были достигнуты на самом высоком уровне.
Лукашенко является непредсказуемым «партнером».