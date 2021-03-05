Падение режима идет по всем фронтам 2 Андрей Жвалевский

5.03.2021, 10:05

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Андрей Жвалевский

Белорусы продолжают «долбить-долбить-долбить» деградировавшую систему.

Ну что сказать о вчерашнем дне милиции? Оно где-то глубоко, не просматривается. Но зато отпраздновали по-богатому. Самое прекрасное — жен генералов наградили нагрудными знаками «Жена генерала». Что любопытно: военных на 23 февраля бывший «главнокомандующий» поздравлять не стал.

К этому же «празднику» BYPOL выложил запись с голосом бывшего главы МВД Караева. Очень поучительно. Граждан, которые его кормят, Караев называет противником. Проводит параллели с Чечней — дескать, как там давили боевиков, так и тут давили «жирных обывателей». Заявил, что белорусы «тупые». «Они, с…а, не читают» — это про нас. И закончил наказом: «Находите эту тварь и убивайте». Если у кого-то остались иллюзии по поводу «міліцыі з народам», советую послушать эти пять минут ненависти и презрения.

Неудивительно, что Беларусь продолжает стремительно падать в международных рейтингах. В новом докладе Международной неправительственной организации Freedom House наша страна набрала 11 баллов из 100 (в прошлом году было 19). Можем гордиться тем, что обогнали целых 18 стран, в том числе Сирию, Эритрею, КНДР, Туркменистан, Сомали, Ливию, Таджикистан, Китай, Азербайджан. Наши соседи выглядят так: Россия — 20 баллов, Украина — 60, Польша — 82, Латвия — 89, Литва — 90.

Падение идет по всем фронтам. Например, остатки высшего образования выжигают каленым железом. Сегодня пришлось уйти с поста декана факультета международных отношений БГУ Виктору Шадурскому. Он 12 лет возглавлял самый престижный факультет страны. И заслонял собой от репрессий самых умных студентов.

И самая суровая деградация происходит в экономике. Если раньше отключения воды и света приносили белoрусам только неудобства, то теперь они угрожают нашим жизням. По сообщению ТГ-канала «Белые халаты», в Минске в районе Кабушкина-Шишкина случилась авария, из-за которой без электроэнергии осталась 1-я подстанция Городской станции скорой медицинской помощи. Конечно, там есть резервные генераторы, но, если аварии участятся, они могут и не справиться.

При этом «государство» продолжает урывать крохи от зарплат врачей. Например, в Костюковичской районной больнице взяли и лишили доплат за сложность и напряженность 240 медицинских работников. Потому что они отказались прививаться от коронавируса. Естественно, без предупреждения. И, естественно, без всяких законных оснований. Основание одно — денег нет вообще совсем абсолютно.

Помните, мы ужасались, что в 2021 году будет огромный дефицит госбюджета, целых 4 миллиарда? Так вот, Минфин уточнил — 5,6 миллиарда. И это еще только март начался.

Новополоцкий «Полимир» (часть «Нафтана») закроют, если не найдут инвестиций в полмиллиарда долларов. А где они их найдут? Даже Путин после Саниного кидалова не захочет помогать, про Европу и США и заикаться нечего.

Очень грустную историю про цветы и убытки рассказал один из подписчиков (публикуем с его разрешения): «В лесном питомнике Борисовского лесхоза сейчас растят тюльпаны к 8-му марта. Вчера начальнику питомника позвонил директор лесхоза Амельянович и сказал, чтобы ни одного белого тюльпана на наших точках продаж не было. Хотя, выросло их много и денег на их выращивание потрачена уйма».

Во многих местах происходят ползучие сокращения. Даже не сокращения — в таких случаях предприятие должно выплачивать выходное пособие. Работников «Метростроя» просто заставляют уволиться по собственному желанию. А то грозят уволить по статье. Финансирование в этом году урезают вдвое, так что половина метростроевцев рискует оказаться на улице.

При этом белорусы продолжают «долбить-долбить-долбить». У нас руки чешутся показать, кто в стране хозяин. И для этого мы обойдемся без «найти и убить».

У нас есть множество других, не фашистских, методов.

Андрей Жвалевский, «Фейсбук»

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