закрыть
5 марта 2021, пятница, 11:09
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Bloomberg: Наемники ЧВК «Вагнера» тайно присутствуют в 10 странах Африки

  • 5.03.2021, 10:35
Bloomberg: Наемники ЧВК «Вагнера» тайно присутствуют в 10 странах Африки
иллюстрационное фото

СМИ рассекретили места их дислокации.

Российские наемники из частной военной компании «Вагнер» дислоцированы в ряде стран Африки, в частности, в Судане, Центральноафриканской республике, Ливии, Зимбабве, Анголе, Мадагаскаре, Гвинее, Гвинее-Бисау, Мозамбике и, предположительно, Демократической Республике Конго, сообщает турецкое агентство Anadolu со ссылкой на Bloomberg.

«Хотя Москва официально не признает деятельность «Вагнера», ЧВК функционирует под вывеской компаний различного профиля, в частности компаний по добыче золота и алмазов, военному обучению или специализирующихся на кибервойне», — говорится в сообщении.

Как утверждает агентство, взамен дочерние компании «Вагнера» получают право на использование минеральных и природных ресурсов этих стран, закупку оружия, технологий и предоставление военных услуг.

«Вся эта деятельность направлена на расширение геостратегического влияния России на Африканском континенте», — отмечается в сообщении.

Кроме того, агентство утверждает, что российские наемники участвуют в обучении армии, защите высокопоставленных лиц, борьбе с террористами и охране рудников золота, алмазов и урана в горячих точках в Ливии, Центральноафриканской республике, Судане и Мозамбике.

Только в Ливии, по данным издания, размещены около 2 тыс. наемников из ЧВК «Вагнер» из России, регионов восточной Украины и Сербии.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Андрей Санников: Мы должны требовать прекращения всех деловых отношений с «кошельками» Лукашенко
Андрей Санников: Мы должны требовать прекращения всех деловых отношений с «кошельками» Лукашенко Андрей Санников
Пишите письма крупным почерком
Пишите письма крупным почерком Ирина Халип
И это все о нем
И это все о нем Андрей Санников
Цены пошли в атаку на режим
Цены пошли в атаку на режим Константин Скуратович