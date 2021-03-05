Журналисты сравнили цены на машины сейчас и 20 лет назад 2 5.03.2021, 10:44

Минская «Малиновка» уже давно не та, что была раньше.

В этом году легендарный авторынок в столичной «Малиновке» выставили на продажу. Но пока машины и запчасти там по-прежнему продаются. Правда, сам рынок уже давно не тот, что был раньше: нет толп перекупов, а те же запчасти можно предварительно заказать в интернете, а не бродить по рядам. Журналист tut.by Павел Мурашко решил вспомнить, какие авто и по каким ценам продавали здесь 20 лет назад и сравнить с ценами на машины аналогичного возраста сейчас.

Что и как сравнивали?

Поводом изучить автомобильную историю стал видеофильм Виктора Гринкевича, который нашли в Сети. Получасовой сюжет окунает в атмосферу авторынка «Малиновка» периода 2000−2001 года: толпа людей, каждую машину рассматривают три-четыре человека. Продавцы без устали нахваливают товар, выискивая в каждом уникальное торговое предложение. Ассортимент самый разнообразный: машины от 500 долларов до десятков тысяч.

На рынке царит не строгая, но соблюдаемая иерархия. Самые дорогие машины стоят поближе ко входу, чем дальше — тем дешевле. Интересно, что практически никто из продавцов не указывает пробег на табличках с кратким описанием и ценой. В тренде — автомобили с люком. Прониклись атмосферой?

Я, например, хорошо помню 1998 год. И первый купленный отцом на авторынке в той самой «Малиновке» автомобиль. Это был Volkswagen Caravelle 1991 года выпуска. За семилетний микроавтобус с космическим пробегом (это мы поняли позже) тогда отец заплатил 11 тысяч долларов. Сейчас самая дешевая Caravelle семи лет от роду (2014 г. в.) стоит минимум 17 700 долларов.

Мы сделали сравнительный анализ, прекрасно понимая, что невозможно поставить на одну ступеньку потребительские качества Audi 100 1991 года выпуска и Audi A6 2011 года выпуска: между ними пропасть. Мы брали реальные машины из ролика тех лет, который продавались в «Малиновке» и находили в объявлениях их современный аналог.

Таких цен мы больше не увидим

В ролике можно заметить BMW 3 серии купе (кузов Е30). Год выпуска определить сложно: это поколение выпускалось с 1982 по 1994 годы. Но возьму на себя смелость предположить, что машина примерно 1987−89 годов выпуска. За 12-летнюю «трешку» просили тогда 1350 долларов.

В 2021 году 12-летняя BMW 3 серии с пробегом 176 тысяч км и 2,5-литровым мотором стоит уже 11 тысяч долларов, и это автомобиль совершенно другого уровня. При этом в объявлениях можно найти «трешку» 1984 года с 1,6-литровым мотором за 1500 долларов. То есть за 20 лет цена даже выросла.

Десятилетняя Toyota Corolla с бензиновым мотором 1.3 продавалась в 2001 г. за 1650 долларов. А вот десятилетняя Corolla с пробегом 140 тысяч км в 2021 году стоит минимум 7800 долларов. Машины 1989−91 годов сейчас продают за 500−1000 долларов.

Солидный Ford Scorpio 1991 года выпуска стоил 20 лет назад 3 тысячи долларов. Это вариант с бензиновым двухлитровым мотором и механической коробкой передач. Его современным аналогом с большой натяжкой можно считать модель Mondeo. В 2021 году седан 2011 года выпуска с пробегом 230 тысяч км можно купить минимум за 6450 долларов.

Хит 90-х и 2000-х — Audi 100 «сигара». За машину с 1,8-л бензиновым двигателем 1987 года просили 20 лет назад 1750 долларов. Особый упор продавцы делали на полностью оцинкованный кузов. По легенде, оцинковку означали три буквы ZZZ в вин-номере. В новой эпохе Audi 100 превратилась в Audi A6. Нынче 14-летнюю A6 с пробегом 236 тысяч км предлагают купить минимум за 6400 долларов. А за «сотку» 1987 года в хорошем состоянии сейчас просят 2600 долларов!

Мечтой всех горячих «стритрейсеров» эпохи нулевых была Honda Civic. В 2001 году за 2350 долларов продавали Civic 1991 года с мотором 1,3 литра и тремя дверями. В 2021 году десятилетняя Honda Civic с пробегом 125 тысяч км стоит минимум 6500 долларов. Это уже пятидверный хетчбэк с 1,4-литровым мотором и «механикой».

Конечно, мы не могли пропустить Audi 80 1991 года выпуска. 20 лет назад за машину с 1,6-литровым карбюраторным двигателем просили 3600 долларов. Со временем «80-ка» эволюционировала в Audi A4. В 2021 году десятилетнюю A4 с пробегом 152 тысячи км продают минимум за 8950 долларов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».