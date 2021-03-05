WSJ: Байден хотел нанести два авиаудара в Сирии, но помешали женщина и дети 2 5.03.2021, 11:59

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Джо Байден

Фото: Getty Images

За полчаса до начала операции президент США получил информацию, которая изменила его планы.

Президент США Джо Байден приказал Пентагону нанести два авиаудара по проиранским силам в Сирии 26 февраля. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (перевод — gordonua.com).

Американский лидер услышал данные разведки, согласно которым в одном из дворов в зоне поражения была женщина и двое детей. За полчаса до второго авиаудара советник президента по нацбезопасности сообщил о необходимости отменить атаку.

Во время полета истребителя F-15E Байден отметил вторую цель, но приказал нанести удар по первой, писала газета.

Американские вооруженные силы по приказу Байдена в ночь на 26 февраля нанесли серию авиаударов по инфраструктуре, которую используют поддерживаемые Ираном группировки боевиков на востоке Сирии. Это была первая военная операция Байдена после того, как он официально стал президентом США 20 января этого года.

Атака стала ответом на недавние нападения на персонал США и коалиции в Ираке, а также на продолжающиеся угрозы. Бомбы уничтожили несколько объектов в пограничном контрольно-пропускном пункте, которые используют боевики группировок "Катаиб Хезболла" и "Катаиб Саид аль-Шухада".

Телеканал Al Jazeera со ссылкой на данные Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека сообщил, что жертвами атаки стали 17 боевиков, также были уничтожены три грузовика с боеприпасами.

Байден после успешного проведения этой операции заявил, что Иран "не может действовать безнаказанно", и посоветовал ему "быть осторожным".

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