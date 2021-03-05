Пора сопротивляться! 5.03.2021, 12:03

Фото: Владимир Цвирко

Как мы встретим День Воли — зависит только от нас.

Подписчик ТГ-канала "Баста!" прислал видеоролик к 25 марта.

"Пришло время возвращать себе город! День Воли - это не просто праздник. Это день борьбы за независимость. Это день сопротивления. Нужно активно информировать наших граждан о выходе на улицу в этот день.

В нынешних условиях, тирании властей — невозможно отмечать эту дату "празднично".

Но это один из немногих дней, в котором есть возможность массово высказаться, и снова вернуть себе улицы.

Уже сейчас важно готовиться, собирать свои группы единомышленников, распространять информацию в интернете. Как мы встретим 25 марта — зависит только от нас".

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