«Покупателей с каждым годом все меньше» 2 5.03.2021, 12:22

Что происходит на традиционных ярмарках цветов?

Традиционная ярмарка цветов в преддверии Международного женского дня открылась 4 марта в центре Барановичей – на бульваре Штоккерау. Что предлагают продавцы и подорожали ли букеты, посмотрела intex-press.by.

Бульвар, где расположились продавцы цветов, расцвел: тюльпаны, розы и горшечные растения разных размеров и окраса. А вот большого потока покупателей с утра не наблюдается.

– Чего хотеть, сегодня только 4 марта – первый день торговли. Да еще и утро. Откуда покупатели? – сетует одна из продавцов в цветочном ряду.

– Мы надеемся, что главный наплыв будет накануне выходных и 8 Марта, – вторит ей другая продавец – Божена Вальчик, которая сама выращивает тюльпаны.

Говорит, что цветы – это семейный бизнес: сами выращивают, сами продают. И каждый год так.

– Но покупателей с каждым годом все меньше, – вздыхает она.

Цены на цветы разные. Самые доступные – тюльпаны. За цветок просят 2,5 рубля, маленькие – подешевле. При этом, как утверждают продавцы, белорусские тюльпаны, по сравнению с прошлым годом, в цене не поднялись.

– А к 8 Марта цены на них могут даже снизиться, все будет зависеть от спроса, – отмечает один из продавцов.

В основном подорожала «экзотика»: альстромерия, гербера, хризантема.

На фоне цветов выделяется палатка, в которой мужчина продает кружки и полотенца с именами, а также сувенирную продукцию. Говорит, что такие презенты популярны, и уверяет, что у него можно найти подарок «для женщины с любым именем».

Из разговоров с продавцами цветов можно сделать вывод, что заниматься цветами с каждым годом становится все тяжелее и менее выгодно.

– Покупателей меньше, конкуренция большая, а также появилось много продавцов-нелегалов в интернете, которые продают по более низкой цене, – поясняет одна из продавцов. – Сейчас если товар отбил, то уже хорошо. И чтобы цветы не выбрасывать, приходится снижать цены.

Сколько стоят цветы (4 марта):

– тюльпаны – 2,5 рубля, мелкие – 1 руб. 30 коп. – 1 руб. 50 коп.;

– веточка ириса – 2,5 рубля;

– роза – 7–8 рублей;

– кустовая роза (веточка) – 7 рублей;

– хризантема – 7–8 рублей;

– крокус (горшочек) – 10 рублей;

– гиацинт (горшочек) – 8 рублей;

– примула (горшочек) – 6–11 рублей в зависимости от упаковки;

– мимоза (большая ветка) – 8 рублей.

В 2020 году один тюльпан накануне 8 Марта можно было купить за 1,8–2 рубля, примулу в горшочке – за 5 рублей.

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