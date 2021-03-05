Кардиолог рассказал, как помочь сердцу после перенесенного коронавируса 5.03.2021, 12:55

Вызванный COVID-19 миокардит может протекать бессимптомно.

Вирус SARS-CoV-2 прямо или опосредованно может повреждать не только легкие, но и сердце. Часто коронавирусную инфекцию связывают с таким понятием, как миокардит.

Портал tut.by рассказывает, что это такое и в каких случаях он развивается.

Что такое миокардит?

Миокардит — это воспаление сердечной мышцы, которое может сопровождаться снижением сократительной функции миокарда, в результате чего от недостатка кислорода могут страдать органы и ткани.

Симптомы миокардита зависят от причины и степени его тяжести. Врач-кардиолог высшей категории медицинского центра «Элар» Галина Ковалева рассказывает, что миокардит может протекать как бессимптомно (как правило, при инфекционном варианте), так и проявляться недомоганием, болями в области сердца, учащенными сердцебиениями, одышкой в состоянии покоя или при физической нагрузке.

Harvard Health Publishing отмечает, что у многих людей с неосложненным миокардитом единственным признаком воспаления сердца может быть временное отклонение от нормы на ЭКГ.

Почему появляется миокардит?

В клинике Мэйо к возможным причинам развития миокардита относят:

вирусы. Те, которые вызывают простуду (аденовирус), COVID-19, гепатит В и С, ВИЧ. Инфекции желудочно-кишечного тракта, мононуклеоз (вирус Эпштейна-Барра) также могут вызывать миокардит;

бактерии, в том числе стафилококк, стрептококк, бактерия, вызывающая дифтерию, клещевые бактерии, вызывающие болезнь Лайма;

паразиты. В том числе и те, которые передаются насекомыми;

грибы. Дрожжевые инфекции, например кандиды, тоже могут вызывать миокардит, особенно у людей с ослабленной иммунной системой.

Миокардит иногда возникает при воздействии лекарств или запрещенных препаратов, которые могут вызвать аллергическую или токсическую реакцию, химических веществ или радиации, при прочих болезнях (например волчанке и др.)

Как миокардит связан с COVID-19

Миокардит после перенесенного COVID-19 — одна из самых обсуждаемых кардиологических проблем. Однако по-прежнему с тем, как сердце и другие органы реагируют на коронавирусную инфекцию, не все ясно.

— Заболевания сердечно-сосудистой системы — наиболее частая сопутствующая патология, которая обостряется в период любой ОРИ, — рассказывает Галина Ковалева. — Последствиями перенесенной коронавирусной инфекции со стороны сердечно-сосудистой системы могут быть нарушения ритма сердца, колебания артериального давления, острый коронарный синдром, миокардит.

Ученые, по данным имеющихся исследований, предполагают, что миокардит может развиваться как в результате непосредственного повреждающего действия вируса, так и в результате развития аутоиммунного воспаления на фоне цитокинового шторма. Однако, например, в статье, опубликованной в феврале 2021 года Американским кардиологическим колледжем, итальянский профессор, кардиолог Массимо Имацио проанализировал публиковавшиеся ранее исследования о связи миокардита и COVID-19 и отметил, что «сердце и сосуды являются потенциальными мишенями для COVID-19, однако в настоящее время нет данных, свидетельствующих о прямой инфекции и репликации SARS-CoV-2 в клетках сердца. Дополнительные исследования должны помочь выяснить потенциальную способность SARS-CoV-2 напрямую инфицировать миокард, перикард и вызывать миокардит и перикардит».

Что сделать для сердца, если переболел коронавирусом?

Галина Ковалева напоминает, что при появлении любых жалоб и несвойственных изменений (например, одышки в состоянии покоя, скачков давления) нужно обратиться к врачу.

— И даже при хорошем самочувствии после перенесенной коронавирусной инфекции я бы рекомендовала пройти ряд обследований — ЭКГ, УЗИ сердца, сдать общий и биохимический анализ крови и завершить все это консультацией терапевта или кардиолога. Дополнительные обследования при необходимости уже назначит врач.

Чтобы не спровоцировать проблемы сердечно-сосудистой системы, врач напоминает правила, которые нужно соблюдать в период пандемии:

избегание инфицирования (использование маски, антисептика, соблюдение социальной дистанции, следование респираторному этикету), вакцинирование и строгое выполнение всех врачебных рекомендаций;

ограничение физических нагрузок в течение минимум месяца после болезни;

здоровое питание, богатое микро- и макроэлементами (рекомендуется включать в рацион морскую рыбу, брокколи, авокадо, сухофрукты, орехи);

ежедневные пешие прогулки на свежем воздухе;

ночной сон не менее 8 часов;

проведение индивидуальной программы реабилитации;

позитивное психоэмоциональное состояние.

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