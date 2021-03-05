Как белорусам вычислить бюджетное авто из такси в продаже 2 5.03.2021, 13:00

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Рекомендации специалистов, которые помогут обезопасить себя от покупки такой машины.

"Бюджетники" захватили белорусские дороги. Сложно не заметить, что огромное их количество трудится в такси, а затем выставляется на вторичный рынок. Как обезопасить себя от покупки такой машины, которую могут продавать под видом "обычного" автомобиля? Выяснял журналист abw.by Владимир Аплевич.

Каковы реальные пробеги в такси?

Ни для кого не секрет, что у автомобилей, работающих в такси, большие пробеги и не самое лучшее состояние. Логично, что желающих купить себе такую машину немного. Таксисты это прекрасно понимают, поэтому часть из них в случаев продажи пытается скрыть данный факт.

Человек, несколько лет работающий в сфере пассажирских перевозок, на условиях анонимности признался, что он и многие его знакомые, прежде чем продать автомобиль, корректируют пробег в меньшую сторону. За год работы в такси в областном центре машина проезжает не менее 100.000 км. Собеседник утверждает, что в зависимости от марки и модели автомобили в его автопарке трудятся до пробега 200.000-250.000 км, после чего продаются:

"Больше всего можно позволить себе проехать на таких авто, как Hyundai Solaris/Accent и Skoda Rapid, – эти модели даже после 250 тысяч пробега не ощущаются особенно "уставшими". Пробег, который будет выставлен для продажи, сильно зависит от состояния самого авто. Если машина достаточно хорошо сохранилась, то можно "рисовать" пробег 70-80 тысяч, а если ей все-таки досталось, то 100-150. Чтобы за пару лет работы в такси более-менее сохранить машину, нужно ее к этому подготовить. Сиденья, руль, кулиса – все должно быть в чехлах, на порогах – защитная пленка. Уплотнители дверей иногда приходится покупать новые", – признался собеседник.

Столичный таксист рассказал, что суточный пробег в Минске составляет 350-400 км, в некоторые дни этот показатель может достигать 450 км. Соответственно за год машина проезжает порядка 130.000-150.000 км. По его словам, практически все автомобили, трудившиеся в такси, перед продажей проходят процедуру "омоложения".

"В продаже машин после такси много, но почти все они продаются под видом "хозяйских". Поэтому, наверное, лучшим советом будет просто отказаться от покупки подержанных Renault Logan, Lada Vesta и VW Polo Sedan. Эти три модели составляют примерно 80 процентов автопарка такси. Особенно стоит быть внимательным, если речь идет про автомобили в базовой комплектации – таксисты, как правило, предпочитают именно такие", – рассказал собеседник.

Информация о повальной "скрутке" пробегов косвенно подтверждается тем, что в продаже почему-то практически не встречаются подобные автомобили с пробегом более 200.000 км. Даже пятилетние машины, оборудованные метаном, имеют заявленный пробег около 150.000 км.

“Выбирая "бэушку" среди машин, популярных у таксистов, нужно быть предельно внимательным. Особенно важный момент, который можно отметить, – полное отсутствие возможности узнать, какой реальный пробег у авто. Если продавец поставит задачу полностью очистить историю, он это сделает. В бюджетных авто просто нет таких блоков и систем, откуда нельзя удалить информацию о пробеге, соответственно после полной "очистки" узнать реальный пробег уже будет невозможно", – отметил специалист по подбору автомобилей из компании "Ваш Авто".

Слова автоподборщика подтверждают и сами "корректировщики" пробега. Такую информацию мы получили при подготовке материала, посвященного данной услуге. Отметим, что проверить оригинальность пробега можно, но лишь в том случае, если продавец сэкономил на услуге и скорректировал пробег только на щитке приборов.

Кроме того, мы связались с отделом продаж одного из крупных автосалонов, торгующих подержанными авто. Там нам рассказали, что у них в продаже имеются машины после такси и что этот факт никто не скрывает, хотя в самом описании к авто такой информации нет.

Специалисты также говорят, что периодически им приходится сталкиваться с продавцами, которые умалчивают о прошлом машины в такси и пытаются поставить ее на комиссию. Такие факты вскрываются при осмотре авто оценщиком, поэтому либо продавец отказывается от их услуг, либо потенциальным покупателям сообщается информация о возможной корректировке пробега.

В те времена, когда такси должны были иметь дублирующие номера, не нарваться на машину из этой сферы было чуть проще. Конечно, желающие обмануть избавлялись от "улик" заменой техпаспорта, но в этом случае настораживающим фактором как раз могли выступать недавно полученные документы. Теперь с этим сложнее.

Чтобы не купить авто, работавшее в такси, нужно быть предельно внимательным, обращать внимание на мелочи, не вестись на низкую цену. Больше всего машин в такси – в базовой комплектации. Требуйте сервисную книгу: владельцы, которые покупают авто для себя, часто весь период гарантии обслуживаются у дилера, а таксисты ради экономии средств часто отказываются от этого.

Относительно небольшой пробег и большое количество вторично окрашенных элементов также могут служить определенным звоночком. Таксистам постоянно приходится ездить по дворам и скакать по бордюрам, от этого часто страдают пороги.

Внимательно присматривайтесь к тем местам, где у таких авто находятся фирменные наклейки или желтые полосы. Не жалейте денег на диагностику, ведь хороший специалист наверняка сможет отличить автомобиль с пробегом более 300.000 км от того, который реально проехал 100.000 км, как бы тщательно это ни пытались скрыть.

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