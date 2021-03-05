Бизнес-союз резко ответил на предложение налоговой «побороться» с зарплатами в конвертах 5.03.2021, 13:39

Не с того начали.

Министерство по налогам и сборам предложило бизнес-союзам объединить усилия в борьбе с выплатой зарплаты в конвертах. Республиканский союз промышленников и предпринимателей в своем ответе МНС подчеркивает, что прежде всего необходимо разбираться с причиной явления, а не борьбой с ним, сообщает tut.by.

Кто идет «в тень»

В РСПП считают, что больше половины выплат в конвертах базируется на чрезмерной налоговой нагрузке в очень сложных экономических условиях, особенно пандемии, политического кризиса и недальновидных и агрессивных заявлений относительно частного бизнеса. «Несомненно присутствует некоторый субъективный фактор у потенциальных нарушителей — уклоняющихся по ряду личных причин или особенностей характера и воспитания, но необходимо признать и наличие достаточно серьезных объективных причин, которыми обусловлены подобные явления» — говорится в письме.

По данным национальной статистики, уже в 2018 году валовая добавленная стоимость по промышленности составила 31,7 млрд рублей, направлено средств на погашение кредитов — 39,8 млрд рублей. Дефицит ресурсов — 8 млрд руб. 15,2% организаций завершили год с убытками и более 45% — с рентабельностью от 0 до 5%. Одной из причин такого положения дел бизнес-союз видит сдерживающую фискальную политику, а именно высокую фискальную нагрузку, которая в долгосрочном периоде ведет к снижению темпов экономического развития, стагнации и рецессии.

По данным Минфина, в Беларуси в последние годы налоговая нагрузка составляет около 25%, отчисления на социальное страхование — чуть больше 10%, неналоговые изъятия — примерно 5% к ВВП. Но это средние показатели по стране. По данным же анкетного опроса, проведенного БСПН еще в марте 2018 года, у 25,8% организаций, ответивших на вопрос о величине налоговой нагрузки, она составляла в 2017 году не 25%, а более 40% к добавленной стоимости. Кроме того, коммерческие организации вынуждены нести расходы по администрированию обязательных платежей, которые оцениваются от 5 до 10% добавленной стоимости.

«В то время, как принятые российским правительством льготные меры на фоне экономического кризиса и пандемии привели к серьезному „обелению“ бизнеса, жесткие меры и усиление налогового бремени в Беларуси приводит исключительно к уходу бизнеса „в тень“ и „серым“ схемам выплат „в конвертах“. Эти процессы напрямую связаны с налоговой политикой государства и соотношении доходов и налоговых расходов бизнеса», — говорится в письме.

Даже предварительный анализ полной фискальной нагрузки, сделанный из открытых источников в Беларуси, очевидно иллюстрирует невыгодное положение белорусских субъектов хозяйствования частной формы собственности относительно и России, и стран дальнего зарубежья.

Свой-чужой

Для эффективной борьбы с выплатами «в конвертах» важна выработка чувства социальной справедливости, в объемах и формах налогообложения и налогового администрирования, что, с нашей точки зрения в Беларуси сформировано не в полной мере, считают эксперты. «С таким чувством никак не коррелируют околозаконные методы распределения льгот в среде государственных предприятий и служащих», говорится в письме.

В качестве одного из многих примеров приводится ситуация в секторе ЖКХ, возникшая с принятием указа № 478 «О закупках в жилищно-коммунальном хозяйстве»: в обход законодательства о закупках за счет собственных средств разрешено закупать услуги без тендера по любой цене у госпредприятий, в противовес необходимости соблюдения установленной законодательством процедуры при заключении аналогичных договоров с представителями частного бизнеса.

Очевидна проблема недобросовестной конкуренции — для госорганов и «госпредприятий» повсеместно создаются особые условия и исключения из установленных законодательством правил.

«Кроме того, сегодня отсутствует должная ответственность работников правоохранительных и контролирующих органов по тем случаям, где даже в суде не были поддержаны их действия, более того — были признаны необоснованными», — считают в РСПП.

Отсутствует должная ответственность работников правоохранительных и контролирующих органов по тем случаям, где даже в суде не были поддержаны их действия

Для бизнеса имеют особое значение случаи — и это целый ряд кейсов — по которым существовали разъяснения государственных органов, полученные субъектами хозяйствования путем подачи официального запроса в порядке обращений юридических лиц.

Бизнес-сообщество давно настаивает на проведении анализа результатов исполнения директивы № 4 «О развитии предпринимательской инициативы и стимулировании деловой активности в Республике Беларусь», в частности пункта 9.1, в соответствии с которым с случае неясности или нечеткости предписаний актов законодательства суды, другие государственные органы и иные государственные организации, должностные лица должны принимать решения в пользу субъектов предпринимательской деятельности и граждан.

«К сожалению, на практике, наше долгосрочное взаимодействие с государственными органами содержит ряд абсолютно негативных примеров» — пишет РСПП.

Несмотря на решение Конституционного суда от 3 октября 2019 года «О правовом регулировании письменных разъяснений применения нормативных правовых актов», разрешившее ситуацию с неопределенностью статуса официальных разъяснений государственных органов, в план разработки законодательных актов на 2021 год такой нормативный акт так и не был внесен.

Виноват по умолчанию

Еще одним примером несистемного подхода, в том числе МНС и других органов, в РСПП называют письмо КГК о налогообложении ИП: по сути озвученные предложения противоречат подпункту 9.3 пункта 9 директивы № 4 в части требования «исключить придание нормативным правовым актам, регулирующим предпринимательскую деятельность, обратной силы, за исключением актов, смягчающих или отменяющих ответственность за правонарушения».

«Право распространять налоговые корректировки на предыдущие периоды очевидно позволяет контролирующим органам сегодня заявлять, что плательщики уже вчера стали недобросовестными и доначислять налоги организациям, чья деятельность ещё вчера не вызывала никаких вопросов у этих же контролирующих органов при наличии все тех же данных о плательщиках. В условиях текущей экономической ситуации в стране, когда внешние и внутренние вызовы требуют мобилизации усилий общества в целом, проверки бизнеса, приводящие к изъятию существенных сумм в виде налогов, доначисляемых за предыдущие периоды по новым правилам, приводят к ликвидации многих плательщиков», — говорится в письме.

Но самым несоразмерным из последствий применения пункта 4 статьи 33 НК бизнес-союз называет возбуждение уголовных дел по актам проверок: каждый акт проверки с применением пункта 4 статьи 33 НК попадает в органы финансовых расследований и далее в следственные органы, поскольку основание для направления туда документов зависит только от суммы доначисленных налогов (2000 и более базовых величин).

«Мы хотим подчеркнуть, что бизнес остро заинтересован в прозрачности применяемых государственными органами подходов к трактовке нормативных правовых актов, поскольку установление четких правил, нарушение которых повлечет применение мер ответственности, обеспечивает нормальное функционирование всей системы» — говорится в письме.

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