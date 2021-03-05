Politico: Экс-сотрудника Госдепа США арестовали по делу об атаке на Капитолий 5.03.2021, 13:41

фото: reuters

Федерико Кляйн был задержан в штате Вирджиния.

Экс-сотрудник Государственного департамента США Федерико Кляйн арестован Федеральным бюро расследований (ФБР) по подозрению в причастности к штурму американского Капитолия, произошедшему 6 января. Об этом 5 марта сообщает газета Politico со ссылкой на официального представителя ФБР Саманту Шеро.

По данным официального представителя ФБР, бывшего сотрудника Госдепа задержали в штате Вирджиния. При этом не сообщаются подробности предъявленных задержанному обвинений.

Как указывает газета, данный случай является первым, когда назначенному бывшим президентом США Дональдом Трампом сотруднику угрожает уголовное преследование в связи с попыткой препятствовать утверждению итогов выборов в США, победителем на которых был в итоге признан Джо Байден.

Также уточняется, что Кляйн участвовал в выборной кампании Трампа в 2016 году и позднее был принят в Белый дом на должность специального помощника. Спецслужбы США изучат возможные связи между законодателями и участниками погрома, который произошел 6 января в здании Капитолия.

На сегодняшний день следователи установили лишь то, что некоторые предполагаемые участники штурма «имели связи» с народными избранниками и даже непосредственно контактировали с ними, но все это имело место до событий 6 января. Свидетельств же какой-либо причастности законодателей к захвату здания Конгресса США или оказания ими помощи тем, кто в этом участвовал, пока не обнаружено.

В ходе проводимого расследования указанных событий американские правоохранительные службы задержали уже около 300 человек, предположительно, штурмовавших Капитолий, но все это “рядовые участники”. Теперь, согласно источникам телекомпании CNN, следователи намерены сконцентрировать усилия на выявлении организаторов нападения, в том числе, возможно, и среди законодателей. Народные избранники, как явствует из сообщения CNN, уже выразили готовность посодействовать в этом.

ФБР и министерство внутренней безопасности США предупредили, что среди экстремистов, в том числе из группировки «Three Percenters», обсуждается план повторного захвата Капитолия.

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