Какой будет погода в длинные выходные 5.03.2021, 13:47

Ожидаются ночные морозы.

Сегодня холодный воздух командовал погодой по всей Беларуси, такая ситуация сохранится и в ближайшие дни. Мокрый снег, метели, гололедица и ночные морозы ожидают нас в эти выходные. Об этом tut.by сообщили в Белгидромете Минприроды.

6 марта, в субботу, хозяином погоды останется холодная воздушная масса. Ожидается переменная облачность. Ночью и утром местами, днем в отдельных районах по юго-востоку пройдет небольшой кратковременный снег, мокрый снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-западный, западный умеренный, днем по северу порывистый. Температура воздуха минимальная ночью −4…10 °C, по северо-востоку до -12°C; максимальная днем −2…+3°C.

7 марта, в воскресенье, Беларусь окажется под влиянием атмосферных фронтов от атлантического циклона, смещающегося с севера Скандинавского полуострова на Вологодскую область России. Беларусь при этом окажется в его ветреной части. Во многих районах страны ожидается сильный порывистый ветер западного направления. Ночью местами, утром и днем на большей части территории пройдет кратковременный снег, мокрый снег, местами метели. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха ночью 0…-6°C, днем −1…+4°C.

В понедельник, 8 марта, ночью на большей части территории, днем местами по стране пройдет кратковременный снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью −3…10°C, днем от -6 по северу до +3 по юго-западу страны.

В начале следующей рабочей недели сохранится зимний характер погоды с преобладанием пониженного температурного режима.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».