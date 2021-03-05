Сколько может стоить в Беларуси литр бензина? 5.03.2021, 13:55

С начала марта в очередной раз повысили розничные цены на топливо.

Office life попытался разобраться, что происходит и есть ли в этом какая-то логика.

В 2015–2016 годах розничные цены на топливо в стране не росли. Но и не падали, хотя в то время мировые цены просели существенно — были периоды, когда за баррель давали меньше 30 долларов.

В 2017-м мировые цены стабилизировались в пределах 40–50 долларов, а в конце 2017-го наметился новый рост, который привел к стабилизации на уровне около 60 долларов за баррель. Как на это отреагировал литр отечественного бензина? За это время в рублях он вырос на 54%! Но, как видим, в долларах он сохранял поразительную стабильность с явным ориентиром около 70 американских центов.

— Судя по всему, именно такую цену на заправках белорусское начальство сейчас считает справедливой. Будет 0,75 доллара — народ покряхтит, но тоже меньше ездить не станет: проверено временем! — отмечает колумнист Office life Виталий Чуясов и делится таким прогнозом.

С 2022-го Беларусь будет покупать российскую нефть по мировым ценам. По этому году разница сохранится примерно на уровне выгоды в 10%. В себестоимости производства топлива доля нефти составляет половину (грубо, конечно, для разных марок по-разному, но в целом примерно так).

— То есть для сохранения баланса мы должны либо пожертвовать маржинальностью НПЗ (что вряд ли возможно с учетом программ реконструкции и долговой нагрузки белорусских заводов), либо сократить акцизы (просто невероятно, даже и не думайте), либо снизить торговую надбавку (ниже некуда — АЗС и так спасаются продажами сопутствующих товаров). Либо тупо повысить стоимость для конечных потребителей на 5 центов в эквиваленте. (В этом смысле мы остаемся оптимистами, уповая на то, что текущие мировые цены сохранятся на нынешнем уровне — так же, как и курс белорусского рубля к доллару), — обращает внимание Виталий Чуясов.

0,05 доллара — сейчас 13 белорусских копеек. В этом году цены повышались уже пять раз, значит, осталось как минимум еще восемь повышений в стратегии «плюс одна копейка». Получается, новая «справедливая» цена 95-го и дизтоплива должна сложиться на уровне 1,93 рубля, то есть не выйти за психологическую отметку в 2 рубля.

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