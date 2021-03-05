Белорусы устроили новые «набеги» на банки 2 5.03.2021, 14:26

1,460

Граждане продолжают активно скупать валюту.

Беларусы в январе-феврале купили валюты на 1,52 млрд долларов, а продали ее на 1,32 млрд долларов. Они были чистыми покупателями в размере 201,4 млн долларов, свидетельствуют статданные Нацбанка, пишет сайт belmarket.by.

В прошлом месяце чистыми покупателями валюты были почти все основные категории участников рынка.

Физлица за февраль купили валюты на 756,5 млн долларов. При этом они увеличили ее продажу, которая достигла 709,4 млн долларов. В итоге беларусы стали чистыми покупателями валюты в размере 47,1 млн долларов, что в три раза меньше, чем в январе.

Банки за февраль купили почти 3,56 млрд долларов, а продали валюты на 3,41 млрд долларов. В итоге они стали чистыми покупателями в размере 147,5 млн долларов, что в десять раз больше, чем в январе.

Резиденты за февраль купили 1,985 млрд долларов, а продали 1,8 млрд. Они были чистыми покупателями в размере 176,1 млн долларов. В январе субъекты-резиденты выступали продавцами валюты.

Нерезиденты остались чистыми продавцами валюты. Они приобрели ее в феврале на 16,2 млн долларов. а продали — на 162,3 млн долларов. На чистой основе продажа ими валюты за месяц составила 65 млн долларов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».