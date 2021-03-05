В России провалился проект строительства первого частного космодрома 4 5.03.2021, 14:31

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иллюстрационное фото

«Ответ» Илону Маску готовили в Нижегородской области.

Российская космическая компания "КосмоКурс" вынуждена была заморозить проект по созданию в Нижегородской области первого в стране частного космодрома из-за бюрократических проволочек. Об этом сообщил гендиректор компании "КосмоКурс" Павел Пушкин, передает newsru.com.

"По космодрому ничего не согласовывается. Все друг на друга кивают. По технике мы многое проработали, но в таких условиях остановили работы", – сказал он, уточнив, что региональные министерства отказывают в содействии.

Напомним, компания "КосмоКурс" была основана бывшим сотрудником Центра Хруничева Павлом Пушкиным в 2014 году. Она разрабатывает суборбитальный космический корабль для коротких туристических полетов в космос. Система, разрабатываемая компанией, в целом повторяет систему компании Blue Origin Джеффа Безоса. Она состоит из двух основных компонентов: капсулы с пассажирами и ракеты для ее выведения в космос.

В марте 2019 года компания подписала соглашение с правительством Нижегородской области о создании в регионе частного космодрома. В пресс-службе правительства Нижегородской области тогда сообщили, что соглашение предусматривает частные инвестиции в строительство объекта в 2,6 млрд рублей. В случае согласования проекта строительство космодрома собирались начать в 2020 году и завершить в 2025 году.

По словам Пушкина, год назад компания договорилась с властями Нижегородской области о том, что прежде всего будут согласованы санитарно-защитные зоны космодрома. Соответствующий проект направили в нижегородский институт Роспотребнадзора, оттуда – в ФМБА, а после – в федеральный Роспотребнадзор, но ответа пока не последовало. Кроме того, компания уже два года не может получить от Минобороны нормативную документацию для проектирования суборбитальной туристической ракеты.

"Эту документацию ведомство готово давать исполнителю только в случае, если они являются заказчиком. По нашему проекту, естественно, они не являются заказчиком. То есть они все правильно говорят с юридической точки зрения", – отметил Пушкин, подчеркнув, что проволочки лишают Россию возможности побороться с иностранными компаниями за рынок суборбитального туризма.

Из-за этих проблем в "КосмоКурсе" решили сосредоточиться на создании сверхлегкой ракеты-носителя грузоподъемностью до 500 килограммов, но пока что компании не удалось найти потенциального заказчика для такой ракеты, хотя ряд федеральных ведомств проявил интерес к этому проекту.

Между тем в пресс-службе Министерства имущественных и земельных отношений Нижегородской области заявили, что не знают об отказе инвестора от проекта. В ведомстве отметили, что в настоящее время прорабатываются варианты с участком под космодром, а проект оценки воздействия на окружающую среду, направленный на доработку, в Минэкологии еще не поступал.

Туристический проект "КосмоКурса" предполагал, что ракета с пассажирской капсулой будет стартовать с нового космодрома, а через две с половиной минуты после старта капсула будет отделяться от ракеты на высоте около 66 километров и по инерции подниматься на высоту 198 километров. Затем капсула будет входить в атмосферу с торможением при помощи собственных двигателей, а после будет выпускать парашюты для мягкой посадки. Ракета компании также будет многоразовой. Первый туристический полет длительностью 15 минут был запланирован на 2025 год, а в перспективе компания рассчитывала осуществлять до 115 пусков в год. Стоимость такого полета оценивали в 200-250 тыс. долларов на человека.

"От суборбитального проекта никто не отказывался, но он отодвинут на второй план, так как пробивать лбом бетонную стену немного надоело. Если дело сдвинется с мертвой точки… короче, я в этот проект лично верю", – написал Пушкин в Facebook после публикации интервью.

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