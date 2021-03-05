Ученые раскрыли тайну затемнения гигантской звезды 5.03.2021, 14:37

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Новое исследование астрономов из США, Великобритании и Японии.

Новые снимки космического телескопа НАСА "Хаббл" позволили астрономам выяснить причину затемнения гигантской звезды в созвездии Большого Пса. Оказалось, что, как и в случае с Бетельгейзе, причина — в выбросе облака пыли и газа, заслоняющего звезду. Результаты исследования опубликованы в журнале The Astronomical Journal (перевод — ria.ru).

В прошлом году астрономы были озадачены, когда Бетельгейзе — ярко-красная звезда-сверхгигант в созвездии Ориона — резко потускнела. Затемнение длилось несколько недель, а затем светимость восстановилась. Ученые тогда выяснили, что Бетельгейзе на время закрыло облако газа и пыли, выброшенное звездой.

В новом исследовании астрономы из США, Великобритании и Японии предположили, что тот же механизм может объяснить затемнение гигантской звезды VY CMa в соседнем созвездии Большого Пса.

VY CMa намного больше, массивнее и агрессивнее Бетельгейзе, и периоды затемнения у него продолжаются годами. Новые данные космического телескопа "Хаббл" подтвердили гипотезу ученых о том, что в этом гипергиганте происходят те же процессы, что и на Бетельгейзе, но в более крупном масштабе.

"VY Большого Пса ведет себя во многом как Бетельгейзе на стероидах, — приводятся в пресс-релизе проекта "Хаббл" слова руководителя исследования Роберты Хамфрис (Roberta Humphreys), астрофизика из Университета Миннесоты в Миннеаполисе. — Ее глубокое затемнение, вероятно, связано с массивными выбросами вещества — пыли, которая временно блокирует свет от звезды".

VY CMa в 300 тысяч раз больше и ярче Солнца. Если бы она была расположена в центре Солнечной системы, она поглотила бы все планеты до орбиты Сатурна. Используя телескоп "Хаббл", авторы рассмотрели звезду крупным планом и обнаружили причину затемнения. Звезда, очевидно, находящаяся на последних этапах своей жизни, выбрасывает огромные облака пыли. В конце концов, раздутая звезда может взорваться как сверхновая или схлопнуться и образовать черную дыру.

"Эта звезда просто потрясающая. Это одна из самых больших звезд, о которых мы знаем — очень мощный красный сверхгигант. У нее уже было несколько гигантских извержений", — объяснил Хамфрис.

Данные "Хаббла" указывают на то, что звезду окружают гигантские плазменные дуги, похожие на протуберанцы нашего Солнца, но распространяющиеся на расстояния в тысячи раз больше, чем расстояние от Земли до Солнца. Кроме того, они физически не связаны со звездой, а скорее всего, были выброшены ею и сейчас удаляются. Некоторые из них, все еще относительно компактные и расположенные недалеко от звезды, выглядят как маленькие узелки и небольшие туманные скопления.

По расчетам исследователей, гипергигант теряет в 100 раз больше массы, чем Бетельгейзе, а масса некоторых узлов более чем в два раза превышает массу Юпитера.

"Происхождение этих эпизодов сильной потери массы как у VY Большого Пса, так и у Бетельгейзе, вероятно, вызвано крупномасштабной поверхностной активностью, связанной с большими конвективными ячейками, как на Солнце. Но на VY CMa эти ячейки могут быть размером с Солнце или еще больше", — говорит ученый.

Авторы предполагают, что эпизоды выброса облаков газа и пыли могут быть распространены и у других красных сверхгигантов.

"Это может быть даже главный механизм, приводящий к потере массы, которая всегда была загадкой для красных сверхгигантов", — отмечает Хамфрис.

С другой стороны, исследователи не исключают, что такая высокая активность, как у VY CMa, продолжается только в течение очень короткого периода — может быть, всего несколько тысяч лет, а VY Большого Пса находится сейчас как раз на таком уникальном этапе своей эволюции.

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