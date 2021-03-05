Папа Римский прибыл с историческим визитом в Ирак 5.03.2021, 15:24

Это первая международная поездка понтифика с начала пандемии коронавируса.

Папа Римский Франциск прибыл в Ирак с первым в истории папским визитом в эту страну, который также является первой международной поездкой понтифика с начала пандемии коронавируса. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

Самолет Alitalia, на борту которого находился Папа со своим сопровождением, работниками службы безопасности и около 75 журналистами, приземлился в международном аэропорту Багдада незадолго до 14:00 по местному времени.

Ирак направил тысячи дополнительных сотрудников службы безопасности для защиты 84-летнего Папы во время визита, что происходит после серии ракетных атак и взрывов, совершенных террористами-смертниками.

В среду 10 ракет упали на авиабазу, на которой размещены силы США, международной коалиции и Ирака. Через несколько часов после атаки Папа Франциск подтвердил, что не отменит свой визит.

Папа сказал, что иракских христиан нельзя "подвести во второй раз" после того, как папа Иоанн Павел II отменил планы поездки в 1999 году.

Поездка в Ирак - первая поездка Папы за пределы Италии с ноября 2019 года.

"Это знаковое поездка, и это долг перед страной, которая испытывала мученичество в течение многих лет", - прокомментировал Папа Франциск.

В насыщенном турне Франциск посетит четыре города, включая районы, недоступные для большинства иностранных высокопоставленных священнослужителей.

Он отслужит мессу в багдадской церкви, встретится с ведущим иракским мусульманским священнослужителем-шиитом в южном городе Наджаф и отправится на север в Мосул, бывший бастион террористической группировки "Исламское государство".

Франциск встретится с духовенством Багдадской церкви, где исламистские боевики убили более 50 верующих в 2010 году.

Понтифик также посетит Ур, место рождения пророка Авраама, которого уважают христиане, мусульмане и евреи, и встретится с уважаемым высокопоставленным мусульманским священнослужителем Ирака, 90-летним аятоллой Али ас-Систани.

Папа также отслужит мессу на стадионе в Эрбиле на севере страны.

За последние два десятилетия численность христиан в Ираке, одной из старейших христианских общин мира, резко упала с 1,4 миллиона до примерно 250 000, что составляет менее 1% населения.

Многие христиане бежали за границу, чтобы избежать насилия, охватившего страну после вторжения во главе с США в 2003 году, в результате которого был свергнут Саддам Хусейн.

Десятки тысяч были также вынуждены бежать, когда боевики Исламского государства вторглись в северный Ирак в 2014 году, разрушив исторические церкви и требуя у христиан изменить веру.

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