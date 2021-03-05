К победе приведет только реальный план 10 5.03.2021, 15:56

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Фото: AFP

Каждый сможет найти свою нишу в финальном протесте.

На данный момент наблюдается разворот общего тренда по "окончательному решению диктаторского вопроса". Слишком очевидным становится тот факт, что никакие другие инструменты, кроме действенного протеста, не смогут свалить режим в ближайшей перспективе, пишет телеграм-канал Resistance.

Международная реакция, санкции и прочие "озабоченности" создают лишь дополнительный фон. И если большая часть протестного общества осознала что "чаями и хороводами" режим не скинуть еще осенью, то штаб Тихановской определяется с методами до сих пор. Для советников Тихановской не хватило полугода на корректировку ошибочной стратегии. Венец победной стратегии от штаба Светланы,- это переговоры с режимом, что на наш взгляд является утопией. Режим, как в лице главного "товарища" так и его первого круга, не договороспособен по различным причинам, в том числе медицинского характера. Это уже осознали даже "братья" с Востока. Если штаб Тихановской ничего не поменяет в подходах, то провал весеннего наступления на режим очевиден. Ну и за язык про переговоры никто не тянул Светлану Георгиевну, - май так май, осталось недолго.

Как ни странно в этом есть свои плюсы.

В обществе уже давно созрел запрос на политический субъект, который предложит реальную стратегию по освобождению от диктатуры. Предупреждая вопли о хейте Тихановской и расколе, сразу заявляем,- это пойдет только на пользу общему делу. Это даже не политическая конкуренция, а вопрос национального выживания. В том числе освобождение из тюрем самих "мироходов". Светлана Георгиевна наконец сможет сбросить с себя камень и продолжит заниматься тем что у нее лучше всего получается, быть символом перемен. Лидеры не назначаются, они проявляют себя сами, ну не тянет Тихановская лидерскую ответственность и более того, она ее тяготит. Бессмысленно продолжать требовать от штаба Тихановской действий на которые они не могут или не хотят пойти.

Это необходимо также для того, чтобы прекратить разборки на тему ,- кто виноват и что делать. Чем безусловно пользуются наши враги. Нам не нужны ссоры, а нужна компиляция различных тактик.

Новый субъект должен сформировать повестку действенного протеста и взять на себя ответственность за ее реализацию. По сути будет оформлен второй лагерь условных "радикалов" который на данный момент не представлен. Каждый сможет найти свою нишу. Эти два крыла должны определиться с датой начала финального бессрочного протеста. На который выйдут и "мироходы" и "радикалы", места в строю хватит всем. Как видим никакого раскола не будет, ведь все ратуют за скорейшее возвращение страны в нормальный формат существования.

Когда будет финальный протест,- весной, осенью или зимой, не суть важно. Если мы не сможем создать субъект, штаб, принять реальный план и его осуществить, то время года и даты, никакого значения не имеют. Значение имеет только наша готовность.

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