Как «повара Путина» выводят на чистую воду в Европе и причем здесь Шойгу 5.03.2021, 17:12

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Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Соперничество между «башнями» и спецслужбами в России становится все ожесточеннее.

«Повара Путина» Евгения Пригожина, который курирует российских «ихтамнетов» из ЧВК «Вагнер» и ольгинских троллей, начали выводить на чистую воду. Ну, и сухой паек в перспективе, пишет журналист Владислав Гирман для сайта Newssky.

Старт был дан Федеральным бюро расследований США. Бюро в конце февраля вывесило фото с физиономией Пригожина на свою «доску почета» и оценило его персону в 250 тысяч долларов. ФБР по достоинству оценило его деятельность, а именно организацию операций по вмешательству в выборы США 2016 года посредством кражи персональных данных американцев и конвейера фейковых эккаунтов во всяких фейсбуках.

Санкция на арест Пригожина была дана еще в феврале 2018 года, когда Окружным судом округа Колумбия был выдан федеральный ордер. Понятное дело, что 45-й президент США, прошедший огонь, воду и медные трубы Рашагейта, не особо активничал в вопросах поимки «повара Путина». Другое дело — Джо Байден. Вот, собственно, и результат — ФБР готово платить за информацию, которая позволит уже познакомить Пригожина с американской фемидой.

Безусловно, так просто и быстро путинского «ресторатора» Бюро не заполучит. Но явно сделает все для того, чтобы перекрыть ему кислород. На что, к примеру, указывает одно довольно внушительное и обстоятельное журналистское расследование, которое внезапно увидело свет после объявления награды федералами.

Речь идет о расследовании, проведенном журналистами The Daily Beast, российского Центра «Досье», немецкой ARD, эстонского Delfi.ee и литовского Siena.lt. Посвящено оно преступной деятельности Пригожина в Африке и, в первую очередь, в Европе.

Да, уже давно известно, что Кремль, пытаясь удержаться в Африке, интенсивно осваиваемой Китаем, массово отправлял туда пригожинцев — будь это его вооруженные до зубов «поварята» или «официанты», приносящие медийные блюда «клиентам» в Зимбабве, ДР Конго, ЮАР и на Мадагаскаре.

Как сообщает «Досье», ссылаясь на внутренние документы, вся эта мышиная гибридная возня происходила в рамках подконтрольной Пригожину организации под названием AFRIC (Association for Free Research and International Cooperation, Ассоциация свободных исследований и международного сотрудничества), основанной в 2018 году.

И, как это водится сегодня в России, AFRIC не были чужды откровенно политически наглые и абсурдные решения. К примеру, эта контора отправляла «наблюдателями» на выборы в указанных странах белых неонацистов и супремасистов. Расистов и нациков, Карл! На выборы. В странах Африки.

Только, видимо, уж больно паршивенькие костюмы овец были у этих волков, раз гибридные авантюры Пригожина, действующего от имени Кремля, преимущественно закончились провалом. Но не хоронить же потенциал команды, работавшей в AFRIC, верно? Тем более, если есть острая необходимость выкачивать из казны деньги на подобного плана операции.

Сейчас, к примеру, кадры из AFRIC уже используются для усиления влияния России в Европе. Работают пригожинцы по наработанным схемам. Нельзя вот так просто взять и влезть в Европу с некими политическими и прочими инициативы, от которых прямо-таки смердит Кремлем. Трезвомыслящие европейцы, не продавшиеся Москве, в большинстве своем попросту пошлют их куда подальше.

Поэтому банда Пригожина запрягает долго. Начинает с проведения различных говорилень — конференций, круглых столов и т.п. Поводы собраться и поточить лясы — более чем приемлемы для европейского политика, и даже благородны. А затем они переходят к обсуждению тем, связанных со странами Балтии.

Вот как, например, двухдневная конференция, проходившая в берлинском отеле Hilton 14–15 января, участники которой обсуждали Brexit, Covid-19, экологию, цифровые технологии и т.п. Но при этом пригожинцы делали акцент на Эстонии, Латвии, Литве, Польше и Германии.

Одним из организаторов, согласно расследованию СМИ, выступила компания ADMIS Consultancy, главой которой является гражданка Литвы Вайва Адомайтите. Она же входит в руководство вышеупомянутой AFRIC, и участвовала, как минимум, в одной из трех конференций самой AFRIC, проходивших в том же отеле. Адомайтите, по данным журналистов, хотя она это, конечно же, отрицает — доверенное лицо подчиненной Пригожина Юлии Афанасьевой, собственно, создавшей AFRIC.

Разматывая этот клубок из российской лапши, расследователи вышли на еще одного верного пригожинца — Александра Малькевича, который председательствовал на одном из мероприятий AFRIC. Данный персонаж давно на карандаше у американцев и в 2018 году его отправили в санкционный бан за подрыв американской демократии путем организаций фейковых протестов от имени фейковой организации USAReally.

Но в пригожинских прожектах задействованы не только россияне. На деле ему, т.е. «повару», нужны в первую очередь иностранцы. И он их получил. В последней конференции участвовали глава комитета по международным отношениям литовского парламента Рихардс Колс и представитель прокремлевской праворадикальной «Альтернативы для Германии», от депутатов которой все остальные фракции в Бундастаге шарахаются как от прокаженных.

К организации же своих «клубов» у Пригожина также привлекли Федеральный союз содействия развитию экономики и внешнеэкономических связей Германии (BWA). Глава BWA Михаэль Шуман, согласно расследованию, наладил сотрудничество с «Аналитическим центром «Диалог» бывшего сотрудника КГБ Владимира Якунина, близкого к самому солнцеликому. Еще два представителя BWA, Фолькер Чапке и Урс Ункауф, выполняли роль болванчиков—наблюдателей от AFRIC в некоторых странах Черного континента. То есть эти ребята вполне осознанно выполняют команды Пригожина за подачки из Кремля.

А есть европейские политики и эксперты, которых обманом затянули в эти сети, которые европейским спецслужбам нужно поскорее разрезать. Чем, как представляется, они уже и занимаются. Директор Международного центра обороны и безопасности в Таллинне Индрек Канник, ранее возглавлявший аналитический отдел внешней разведки Эстонии (очевидно, что связи со службой сохранились), общаясь с журналистами, сказал одну важную фразу: «балтийские разведывательные службы, вероятно, внимательно следят за такими операциями по осуществлению влияния».

Угроза Балтии

Спецслужбы стран Балтии пребывают в постоянном напряжении, определяя любые возможные угрозы со стороны Москвы. Деятельность же структур, связанных с Пригожиным, о которой стало известно благодаря расследованию, дает понять, что их страхи не безосновательны — Кремль действительно подбирается к границам Балтийских стран.

В принципе, с точки зрения путинского режима, это логичный шаг, поскольку с Западной и Центральной Европой Москве удалось более—менее разобраться. Не подчинить целиком, конечно, своей воле, но спровоцировать сумятицу и создать там рассадники своих агентов, или просто убедить лидеров стать бесхребетными.

Из всего ЕС, кто вот четко против Кремля выступает, так это Польша, Литва, Латвия, Эстония. И это вызов.

Eсть основания, что под Пригожина также копают влиятельные акторы внутри самой России, где набирает обороты война всех со всеми — между «башнями Кремля», между спецслужбами, партийными проектами и т.д.

Так вот, по некоторым данным, «Досье» непосредственно связан с ГУ ГШ ВС РФ, т.е. с ГРУ, т.е. в целом с министром обороны Сергеем Шойгу. Если «Досье» слило журналистам из изданий, принимавших участие в расследование, данные о Пригожине, это является очевидным подтверждением тому, что в игру против Путина вступили бойцы Шойгу.

Соперничество между «башнями» и спецслужбами в России становится все ожесточеннее. Теперь, получается, уже не только Нарышкин и СВР пытаются подвинуть путинский клан ФСБ, но и его верный министр обороны. А амбиции, влияние и опора на силовой блок у него имеются. Ба, его даже Путин не так давно рассматривал в качестве преемника. В частности, презентовал его в качестве потенциального кандидата, когда осенью 2019 года взял с собой в тайгу грибочки понюхать. И после того, как традиционно редко общающийся с журналистами Шойгу вдруг дал обширное интервью «Московскому комсомольцу».

Правда, потом все вроде как заглохло. Операция «Преемник» продолжается. Но ведь Шойгу, явно увидевший себя как наяву на кремлевском престоле, и в свое время сделавший для Ельцина куда больше Путина, с этим смириться не может. И несмотря на то, что ГРУшный клан, потрепанный после инцидента в Солсбери, в Софии и других регионах Европы, «министр обороны тире чрезвычайных ситуаций» по всей видимости, все активнее включается в борьбу за власть, готовый сливать «врагам» на Западе даже самых близких к Путину людей.

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