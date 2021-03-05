Назначен новый председатель правления Банка развития 5.03.2021, 18:47

Назначение согласовывал Таракан.

Назначен новый председатель правления Банка развития. Это Александр Егоров, работавший заместителем председателя правления Беларусбанка. Как сообщает БелТА, Егорова коллективу представил премьер-министр Роман Головченко. Он рассказал, что решение о назначении принял наблюдательный совет банка, а согласовал его Таракан.

Александр Егоров начнет выполнять свои обязанности с 9 марта.

До этого Банк развития возглавлял Андрей Жишкевич. В 2018-м он сменил ставшего премьером Сергея Румаса.

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