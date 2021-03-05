РФ и режим Лукашенко договорились о создании трех учебно-боевых центров

РФ и режим Лукашенко договорились о создании трех учебно-боевых центров1
- 5.03.2021, 19:00
Центры хотят создать в Нижегородской области, Калининградском районе и Гродненской области.
Во время рабочего визита министра обороны Беларуси Виктора Хренина в Россию состоялись переговоры с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, сообщает Минобороны Беларуси.
По итогам встречи министры обороны России и Беларуси договорились о создании трех учебно-боевых центров для совместной подготовки. Центры планируют создать в Нижегородской области, Калининградском районе и Гродненской области.