Украинские нардепы обратились в МАГАТЭ для проверки БелАЭС 2 5.03.2021, 19:30

фото: The Insider

Ситуация с безопасностью на белорусской АЭС вызывает у них беспокойство.

Парламентское межфракционное объединение " истая энергия – здоровая окружающая среда" обратилось в Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) – народные депутаты просят срочно проверить, как Белорусская АЭС соблюдает необходимые меры безопасности. Документ опубликовал в своем Telegram-канале народный депутат от европейской солидарности Алексей Гончаренко. Обращение подписали 26 народных депутатов.

"Просим вам осуществить детальную надлежащую инспекцию на соответствие Белорусской АЭС всем требованиям безопасности", – сказано в письме в МАГАТЭ.

Парламентарии пишут, что ситуация с безопасностью на белорусской АЭС вызывает у них беспокойство. Они отмечают, что с момента запуска станции произошел ряд аварийных ситуаций. Народные депутаты подчеркивают, что им известно о публичных сообщениях о возможном повреждении корпуса реактора первого блока во время его установки.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».