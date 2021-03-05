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Белорусы покупают больше валюты, чем сдают в банки

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  • 5.03.2021, 20:08
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Белорусы покупают больше валюты, чем сдают в банки

За эти месяца физические лица купили в наличном и безналичном виде 1 млрд 523 млн долларов.

В январе и феврале текущего года белорусы купили в банках иностранной валюты на 201 млн долларов больше, чем сдали в банки. Такая информация появилась на сайте Нацбанка, передает naviny.online.

Согласно данным финансового учреждения, за эти два месяца физические лица купили в наличном и безналичном виде 1 млрд 523 млн долларов. При этом в банки они сдали 1 млрд 322 млн долларов. Чистая покупка предприятиями за этот период составила 127 млн долларов.

Субъекты хозяйствования купили валюты на 3 млрд 863 млн долларов в эквиваленте и продали 3 млрд 735 млн.

Нерезиденты купили валюты на более чем 28 млн долларов, а продали 162 млн долларов. Чистая продажа валюты в итоге составила 134 млн долларов.

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