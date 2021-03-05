Папа Франциск осуществляет первый визит в Ирак 5.03.2021, 20:37

Фото: cnn.com

Понтифик собирается провести мессу на стадионе в городе Ирбил.

Папа римский Франциск прибыл в Ирак и это первый визит лидера Римско-католической церкви в страну. В январе папа сделал прививку от коронавируса вакциной Pfizer/BioNTech.

Об визите понтифика пишет Reuters.

Визит в Ирак - первая поездка понтифика за границу с начала пандемии COVID-19.

"Я рад восстановить путешествия, и эта символическая поездка также является обязанностью перед страной, которая годами испытывала мученические страдания", - сказал папа Франциск журналистам.

фото: Reuters

Визит продлится четыре дня. В планах Франциска - встречи с руководством Ирака, мусульманскими духовными лидерами и христианскими общинами разных конфессий.

84-летний понтифик собирается провести мессу на стадионе в городе Ирбил на севере Ирака.

Тысячи сотрудников иракских сил безопасности привлечены для защиты лидера Римско-католической церкви. Кроме этого сейчас в стране действует комендантский час для предотвращения распространения коронавируса.

В субботу, 6 марта, понтифик встретится с аятоллой и одним из лидеров иракских мусульман-шиитов Али Систани, а в воскресенье у него запланирована встреча с христианами в городе Мосул на севере страны. Папа Франциск помолится за жертв войны с экстремистской группировкой "Исламское государство".

Фото: t24.com.tr

В видеообращении к иракцам перед поездкой понтифик заявил, что он направляется в страну как паломник, чтобы просить Бога о прощении и примирении после многих лет войны.

Известно, что в Ираке проживает около 300 000 христиан. В 2003 году перед свержением режима Саддама Хусейна их насчитывалось полтора миллиона. Община подверглась преследованиям и нападениям со стороны экстремистских групп, в частности "Исламского государства", из-за чего сотни тысяч христиан бежали из страны.

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