Смертность в России установила рекорд со Второй мировой войны 5 5.03.2021, 21:12

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фото: Getty Images

Естественная убыль населения РФ утроилась.

Россия продолжает фиксировать резкое ускорение естественной убыли населения.

Число смертей в стране в январе 2021 года увеличилось на 33,9%, сообщил в пятницу Росстат. За месяц в РФ скончались 217,8 тысячи человек - на 55,7 тысячи больше, чем в тот же месяц год назад.

Зафиксированная Ростатом скорость вымирания населения соответствует годовой смертности в 2,6 млн человек - рекордной за все время статистики, охватывающей период с конца Великой Отечественной Войны.

Предыдущий максимум Росстат зафиксировал в 2003 году - 2,3 млн человек, или в среднем 191,6 тысячи в месяц.

Примерно половину избыточной смертей января-2021, согласно Росстату, принес Covid-19. За месяц с этим диагнозом скончались 26292 человека. Еще 10815 летальных исходов сопровождались заболеванием коронавирусом, но медики назвали другую причину смерти.

Вместе с ростом смертности продолжает падать рождаемость.

За первый месяц 2021 года в РФ, согласно Росстату, родились 106 603 ребенка - на 10,3% меньше, чем годом ранее.

Естественная убыль населения ускорилась в 2,5 раза и достигла 113166 человек. Это также рекорд с военного времени, если январскую цифру экстраполировать на годовой показатель (1,3 млн человек).

Предыдущий рекорд естественной убыли Росстат зафиксировал в 2000 году - 958,5 тысячи человек, или в среднем 79,9 тысячи в месяц.

По итогам прошлого года Россия потеряла в результате естественной убыли 688,7 тысячи человек (рекорд с 2015 года).

Численность постоянного населения сократилась до 146,24 млн человек и стала минимальной с 2014 года.

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