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Над одним из цехов «Гродно Азота» горит факел

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  • 5.03.2021, 22:44
  • 1,464
Над одним из цехов «Гродно Азота» горит факел

Видеофакт.

В пятницу вечером в Сети появилось видео огненного факела над одним из цехов «Гродно Азота». Как сообщили читатели tut.by, это цех «Аммиак-4».

Информация в местных чатах была противоречивой: одни сообщали, что это плановые работы, другие, что произошла внеплановая остановка цеха. Телеграм-канал «Стачком азота», сообщил, что из-за проблем с воздушным компрессором произошла аварийная остановка цеха.

Напомним, похожая ситуация была на «Гродно Азоте» в ноябре прошлого года. Тогда из-за проблем на «Аммиак-4» остановился еще один цех — «Карбамид-4».

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