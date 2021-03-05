Надежда Остапчук: Я хочу поддержать наших Свободных Спортсменов 2 5.03.2021, 23:05

Надежда Остапчук

Фото: AFP

Известная белорусская легкоатлетка выставила на благотворительный аукцион золотую медаль ЧЕ.

Известная белорусская легкоатлетка Надежда Остапчук выставила на благотворительный аукцион золотую медаль чемпионата Европы 2005 года.

«4 марта 2021 года стартовал Чемпионат Европы по легкой атлетике в залах. Радует, что большой спорт возвращается к жизни после затянувшегося «ковидного» перерыва. Болельщики, любители спорта снова могут увидеть топ атлетов в действии и высокие результаты, а спортсмены почувствовать азарт соревнований и насладиться тем сладким чувством достижения своей цели в виде медали. Ровно 16 лет назад, 5 марта 2005 года на ЧЕ в Мадриде мне так же повезло испытать всю эту гамму эмоций, выиграв свою золотую медаль.

В 2020 году в Беларуси прошли президентские выборы, в результате которых в нашей стране тысячи белорусов столкнулись с репрессиями. За свою гражданскую позицию пострадали тысячи людей. Убийства, пытки и избиения стали нормой, а страна погрузилась в период беззакония и правового дефолта. Людей увольняют с работы, исключают из учебных заведений, сажают по выдуманным идиотским обвинениям за то, что те просто хотят прозрачных выборов, соблюдения законов и своих прав.

В числе пострадавших оказались и наши спортсмены. За то, что ребята не смогли остаться в стороне, репрессивная машина, в виде различных ведомств, шантажировала лишением зарплат и стипендий, угрожала им потерей работы. Наших самых смелых и сильных духом атлетов, которых не смогли запугать, начали «выдавливать» из спорта путем различных запретов и исключений из команд, лишив их средств к существованию и полноценной подготовки к соревнованиям.

Сегодня, 5 марта, в день завоевания золотой медали ЧЕ 2005 года, я выставляю ее на аукцион. Я хочу поддержать наших Свободных Спортсменов, внести мой маленький вклад в достижение их целей, помочь завоевать им свои награды. Все вырученные средства от аукциона пойдут в BSSF/Belarusian Sport Solidarity Foundation для ребят, которые не испугались угроз, не остались в стороне в тяжелое время и не прикрывались различными оправданиями типа «ну вы же все понимаете». От всего сердца, желаю им всем успеха и исполнения их спортивной мечты!

Любите спорт, живите спортом, достигайте своих целей!

А хочу закончить свой пост замечательной фразой и мои девизом по жизни:

– Спортсменом можешь ты не быть, но Человеком быть обязан!» – написала Остапчук на своей странице в Facebook.

Текущая стоимость лота 1 000 долларов. Сделать ставку можно здесь.

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