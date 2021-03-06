Байден заявил о пересмотре военных полномочий президента США 6.03.2021, 8:03

Нынешние полномочия не обновлялись уже почти 20 лет.

Президент США Джо Байден готов ограничить военные полномочия главы Белого дома, которые действуют уже почти 20 лет.

Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь президента Джен Псаки, передает nv.ua.

«Он согласен, что полномочия на использование военной силы существуют уже почти 20 лет и их давно надо было обновить», — сообщила Псаки.

Специальные полномочия для нанесения военных ударов за рубежом были переданы президенту США после терактов 11 сентября 2001 года.

Объявлять войну другому государству в данный момент может только Конгресс, но права проводить военные операции на территории других государств есть у президента США.

26 февраля стало известно об ударе американских военных по территории Сирии. В Пентагоне заявили, что по указанию президента США Джо Байдена нанесли авиаудары по объекту в Сирии, который может принадлежать иранским вооруженным силам.

Министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что США нанесли авиаудар в Сирии, основываясь на разведывательных данных иракской стороны.

В результате авиаудара погибли по меньшей мере 17 человек.

Позже стало известно, что глава Белого дома хотел провести два авиаудара, но отказался из-за того, что в месте атаки были женщины и дети.

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