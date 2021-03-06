закрыть
6 марта 2021, суббота, 13:46
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Названо лучшее природное средство для снижения артериального давления

2
  • 6.03.2021, 9:09
  • 11,072
Названо лучшее природное средство для снижения артериального давления

У него практически нет побочных эффектов.

Чеснок является естественным средством для лечения гипертонии. По словам специалистов, он так же эффективен, как и стандартные препараты для снижения артериального давления.

При этом у него практически нет побочных эффектов, пишет u-news.com.ua.

Согласно одному исследованию, добавки с чесноком могут снижать систолическое и диастолическое артериальное давление (верхнее и нижнее значения показаний) на 6,7 и 4,8 мм рт. ст. соответственно. В ходе эксперимента участникам давали 188-2 400 миллиграммов чесночного порошка или экстракта.

Есть также несколько общих диетических принципов, которые могут помочь контролировать артериальное давление. Один из самых важных – сокращение потребление соли. Также стабилизировать давление помогают регулярные физические упражнения.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Весна. Свобода. Единство
Весна. Свобода. Единство Ирина Халип
Мы должны требовать прекращения всех деловых отношений с «кошельками» Лукашенко
Мы должны требовать прекращения всех деловых отношений с «кошельками» Лукашенко Андрей Санников
У Беларусi нарадзiлiся тысячы герояў
У Беларусi нарадзiлiся тысячы герояў Сяргей Законнікаў
Их страхи – предельно материальны
Их страхи – предельно материальны Леонид Невзлин