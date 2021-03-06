Евгения Пастернак: Скажем «Мы победили!» и пойдем обниматься на улицы 2 6.03.2021, 9:38

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Власти трясутся перед второй волной протестов.

О ситуации в Беларуси накануне Дня Воли рассказала в «Фейсбуке» известная белорусская писательница Евгения Пастернак:

— Итак. Сухая статистика Нацбанка: в феврале золотовалютные резервы страны сократились на 88,9 миллиона долларов и составили 7,1 миллиарда в эквиваленте.

Критическая отметка — шесть миллиардов долларов, до нее чуть больше миллиарда.

Интересно, что с кем не поговоришь, все уверены, что никакого золотовалютного резерва давно уже нет.

Министерство экономики, правда, нас утешает. Говорит, что уже в этом году в Беларуси заработают механизмы, которые улучшат инвестклимат в стране, и он станет не хуже, чем у соседей.

Власти, бедные, трясутся перед второй волной протестов. Их можно понять, им отступать некуда совсем.

После объединения студентов объединились стачкомы. «Гродно Азота», «Нафтана» и БМЗ.

Продолжается активное бурление вокруг Солигорска. Тихановская разговаривала с гендиректором Yara International и призвала к давлению на «Беларуськалий».

К НАУ присоединился бывший сотрудник администрации Лукашенко Артем Проскалович. Он будет курировать вопросы конституционного строительства и правоохранительной деятельности, которыми занимался последние 11 лет.

Кажется, что медленно перетекают кадры. Но, главное, что процесс не останавливается.

Госдеп США присудил Марии Колесниковой Международную женскую премию за отвагу.

А на Берлинале, состоялась мировая премьера документального фильма «Смелость» («Кураж») о жизни трех актеров во время августовских протестов в Беларуси.

Режиссер фильма Алексей Полуян, родом из Беларуси, но живет и работает в Германии.

А сколько еще снимут и напишут про наш август!

А мы не приемлем полумеры и закончим писать эти хроники только когда победим.

Мы напишем: «Мы победили!» и пойдем обниматься с вами на улицы.

Жыве Беларусь!

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