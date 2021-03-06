«За неделю работы платили 900 рублей — в разы больше, чем моя зарплата в школе» 22 6.03.2021, 9:51

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Учительница из-под Бреста рассказала про заработки в Шотландии.

Границы на замке не для всех — мир открыт для тех, у кого есть рабочая виза, желание работать и несколько месяцев свободного времени. Белорус может трудоустроиться за рубежом, невзирая на свой уровень иностранного языка, опыт работы, возраст и даже обстановку с коронавирусом. Нелли Владимировне чуть больше 50 лет, она учительница в небольшом городе под Брестом. До поездки в Шотландию полгода назад женщина никогда не была за границей, не считая семейных поездок в Одессу на море, пишет onliner.by.

— Как-то во время беседы с моей подружкой ее сын сказал, что есть фирма, которая отправляет белорусов на работу за границу. Я попросила своего сына узнать, что это за компания — чтобы проверил, не лохотрон ли это. Проверили и убедились: все хорошо и легально. Меня впечатлила зарплата: в Шотландии в неделю платили 900 белорусских рублей на руки — это в разы больше, чем моя зарплата в школе. Сомневалась, ехать ли, а потом меня тронули слова сына: «Мама, если не поедешь сейчас, то не поедешь никогда». Решила: докажу себе, что все смогу — сесть на самолет, впервые пересечь границу.

У Нелли Владимировны двухмесячный учительский отпуск. Еще месяц она оформила за свой счет и, не увольняясь с работы в Беларуси, отправилась на шотландскую ферму в город Перт собирать клубнику на три с половиной месяца. Предварительно она обратилась в ту самую фирму, о которой говорил сын ее подруги, — там помогли и с визой, и с трудоустройством.

От нашей страны вместе с ней организованно летели три мужчины, позже к ним присоединилась еще пара землячек.

«Очень важна скорость: все надо делать быстро»

Перелет из Минска через Амстердам в Глазго обошелся женщине в $250 в одну сторону. Ранее она еще заплатила за визу (с ее оформлением помогла фирма). Больше ни на что не тратилась.

— По прилете пришлось отсидеть две недели на самоизоляции. Нас заселили в фургоны, которые там называют караванами. Все это время нас бесплатно кормили и не брали деньги за аренду жилья, — рассказывает Нелли Владимировна.

В фургоне — три жилые комнаты, гостиная и кухня, для проживания есть все необходимое: горячая и холодная вода, санузел, мебель. Кухня укомплектована посудой: кастрюлями, сковородками, противнем и столовыми приборами.

— Рабочий день начинается в шесть утра. Я вставала в 04:30: все же нас в фургоне было пять женщин, и пока все по очереди умоются и приготовят себе завтрак… С дисциплиной строго, за 5—10 минут до начала рабочего дня все уже должны быть на месте и ждать супервайзера. По его сигналу все начинают сбор клубники и также по сигналу отправляются на часовой обед. Переговариваться запрещено. Тех, у кого проблемы с дисциплиной, могли уволить.

Очень важна скорость: все надо делать быстро. Высокие требования и к качеству работы: среди ягод не должна попадаться некондиция — гнилые или примятые, это контролируют. Хвостики должны быть длиной 1 сантиметр — ни больше ни меньше. Зато клубника растет не на земле, а на столешницах, поэтому наклоняться к каждой ягодке не нужно.

По словам женщины, самое главное — ехать нужно именно на работу, а не словно на отдых.

«Как без знания английского? Да нормально»

В 15:00 рабочий день заканчивался. После смены работникам надо каждый день принимать душ и стирать в стиральной машине свою одежду. Дело в том, что клубнику обрабатывает трактор — он распыляет какую-то жидкость, из-за чего поднимается пыль, которую необходимо с себя смыть.

— Одежду мы сушили в специальных тоннелях, на улице это сделать сложно. В Шотландии переменчивая погода: то солнце, то вдруг ветер нагонит тучи с дождем, и вся одежда становится мокрой, — вспоминает белоруска.

В свободное время они обычно брали велосипед и ехали к горам. Либо отправлялись в город просто погулять или за покупками. По выходным их организованно вывозили на шопинг.

— В Шотландии очень вкусные сладости, мне понравилось мороженое, их хлеб. Мы часто покупали макароны и рис, овощи с фруктами, разные сыры, — рассказывает Нелли Владимировна. — Каждый день я готовила себе овсянку, добавляла в нее орехи, которые в Беларуси не везде купишь, банан и, конечно же, клубнику. На ферме был клубничный безлимит — ешь не хочу. После работы можно взять с собой пару контейнеров. Я ее ела каждый день, она мне не надоедала. У них там множество сортов: и очень сладкая, и с кислинкой, и была какая-то особенная, с запахом ванилина.

В целом между работниками не было раздора или ругани, все дружные. Однажды на ферме всех собрали на вечеринке, на которой были барбекю и шашлык. Мы все отдохнули и познакомились поближе. Женщина из Болгарии научила меня готовить их национальное блюдо — пилешка супа. А мы потом всех угощали драниками и делали чизкейк.

Несмотря на строгость и дисциплину, отношение хозяина фермы к работникам Нелли Владимировне понравилось. В свободное время можно было отправиться по магазинам. Местные жители были радушны, улыбались и здоровались на улице.

— Как без знания английского? Да нормально. На работе, кроме белорусов, были румыны и болгары. Болгарский созвучен с русским, мы неплохо понимали друг друга. В Шотландию мы ехали группой, так что было проще. А назад я добиралась уже одна. Спасал переводчик в телефоне. Если надо было что-то спросить в аэропорту, то писала в телефоне и затем показывала переведенный текст. Со мной в паре работала учительница английского, она помогала общаться с теми, кто знает язык, — говорит женщина.

Зарплатой она очень довольна и поехала бы на работу за рубеж снова.

Работа в польских теплицах за 2—3 тыс. рублей

Если вбить в Google фразу «работа для белорусов за границей», вы найдете с десяток компаний, которые предлагают услуги по легальному трудоустройству за рубежом. Вакансий море — от стикеровщика в Литве до сборщика грибов в Северной Ирландии.

Мы звоним в одну из них узнать, что там по вакансиям для 30-летней девушки, у которой английский на уровне выживания, а под мышкой — диплом филолога и не более того.

На том конце провода предлагают поехать в Польшу. Трудоустройство в Беларуси по нашему Трудовому кодексу, с записью в трудовую — все официально, в Польше вы находитесь в командировке.

Для девушки, не готовой к тяжелому физическому труду, имеется три вакансии. Можно работать в теплицах — ухаживать и потом собирать помидоры, огурцы, клубнику. Или трудиться на конвейере с молочной, куриной, рыбной продукцией — заниматься снятием с линии и упаковкой товара. Либо пойти на столярное предприятие работать с нетяжелыми малогабаритными деталями. Опыт работы не нужен, все показывают на месте.

Зарплаты на данных вакансиях — от 2 тыс. до 3 тыс. белорусских рублей. Все зависит от того, сколько вы работаете: пять дней по восемь часов либо берете сверхурочные. Жилье предоставляет компания. Обещают, что условия будут хорошие: есть интернет, телевизор, стиральная машина. Сотрудники оплачивают только коммунальные услуги — примерно $50 бухгалтерия высчитывает из зарплаты. С вами на связи русскоговорящий координатор, к которому всегда можно обратиться за помощью.

Можно ездить домой. Обычно люди уезжают раз в пару месяцев, зато сразу на неделю. За помощь с документами и трудоустройством компания возьмет с вас €150.

Англия, Северная Ирландия и Шотландия за $550—600 в неделю

Но Польша — это слишком близко и скучно. Если душа требует полетов на самолете и дальнего зарубежья, к услугам среднестатистического белоруса трудовые поездки в Англию, Северную Ирландию и Шотландию. Прямо как у Нелли Владимировны.

Поехать на острова на северо-западе Европы белорусам предлагает одна из литовских компаний. Звонить по заграничным телефонным номерам мы не хотим, поэтому пишем в Skype. Нам перезванивает представитель компании Мантас Бабелис, который хорошо говорит по-русски.

— На май — апрель вакансий будет очень много. Прямо сейчас можно поехать в Англию на сбор спаржи, малины, клубники. Потом будет работа на салатах. В течение года начнут появляться другие вакансии. Ограничений по возрасту у нас нет. В 2020-м через нашу компанию ездили даже те, кому 55—57, но мы возьмем и людей старше. Главное, чтобы вы чувствовали себя хорошо и ощущали, что справитесь.

Средний заработок — 400—450 фунтов в неделю. Это $550—600, прямо как у топ-менеджера небольшой компании в Беларуси. Думаете, это поразительно много? Не торопитесь. Еще до поездки вы должны самостоятельно заплатить 244 фунта ($335) за рабочую визу и билеты туда-обратно. А еще из вашей зарплаты будут высчитывать примерно по 50 фунтов ($70) в неделю за аренду жилья. Что касается иностранного языка, то требований относительно знания английского не предъявляют вообще никаких.

Там язык не очень-то и нужен. Нужен рабочий человек. На одну ферму едет 10—30 человек от одной страны, проблем с общением не будет.

По словам Мантаса, их компания с удовольствием берет на работу граждан Беларуси:

— Первыми мы берем белорусов, потом россиян и украинцев. Белорусы в приоритете, потому что мы настроены помогать нашим соседям — чтобы больше людей посмотрели мир, подучили язык, заработали денег. Наши страны ближе, и хочется помочь людям, которые живут недалеко.

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