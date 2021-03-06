Медики открыли еще одну неожиданную пользу защитных масок от коронавируса 3 6.03.2021, 10:59

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На интересную закономерность обратили внимание специалисты из штата Мэриленд.

Защитные маски для лица помогают уменьшить распространение SARS-COV-2 - вируса, который вызывает COVID-19. В нескольких исследованиях сообщается о еще более интересных выводах: даже если люди, которые надевали маски, все-таки инфицируются коронавирусом, то заболевание у них, как правило, проходит в относительно легкой форме. Ученые из Национального института здравоохранения в Бетесде, штат Мэриленд, Джозеф Кортни и Эд Бакс могут объяснить причину такой закономерности, пишет журнал The Economist (перевод — zn.ua).

По мнению исследователей, все сводится к иммунной системе и защитной силе слизистой оболочки. На первый взгляд, такое утверждение может показаться странным. Маски уменьшают количество инфекционных частиц, попадающих в нос и ротовую полость. Поэтому можно предположить, что тяжелая форма течения болезни будет менее вероятной. Но это не так.

Одним из жизненно важных факторов, который определяет тяжесть заболевания, является то, насколько глубоко вирусные частицы попадают в легкие человека. Обычные хлопковые маски для лица не могут заблокировать мельчайшие частицы вируса, которые вероятнее всего проникнут глубоко в легкие. Доктор Кортни и доктор Бакс решили выяснить, в чем же тогда причина такого защитного эффекта масок.

Одна из первых линий защиты организма от патогенных микроорганизмов, которые летают в воздухе, известная как "мукоцилиарный клиренс" - специфический механизм очистки и защиты слизистой оболочки. Слизистая оболочка в дыхательных путях - это настоящая ловушка для вирусов и бактерий. Но этот механизм опирается на то, что слизистая должна быть постоянно увлажненной.

Все немного сложнее зимой, поскольку воздух становится холоднее, и способность удерживать воду падает. Более низкая влажность вызывает пересушивание дыхательных путей. Это одна из причин, почему вирусы верхних дыхательных путей, такие как грипп, например, очень активно распространяются зимой.

Доктор Кортни и доктор Бакс предположили, что маски могут помочь сохранять влагу. Они считают, что, когда человек дышит, водяной пар конденсируется на внутренней стороне маски. Затем на вдохе сухой воздух, который проходит через маску, собирает «водяной осадок» и возвращает воду обратно в дыхательные пути. Это может гарантировать иммунной системе человека, который носит маску, значительное преимущество.

Пытаясь проверить свое предположение, исследователи решили «протестировать поведение нескольких видов масок» при температуре 37 °C, 22 °C и 8 °C. Они дышали в герметичную коробку, упакованную специальными инструментами, и проверили уровень влаги в верхних дыхательных путях. Исследователи обнаружили, что все маски в определенной степени повышали уровень влаги, но тяжелая хлопковая маска делала это лучше других видов.

При высокой температуре хлопковая маска помогла повысить относительную влажность воздуха после выдоха более чем на 50% по сравнению с «дыханием без маски». При низкой температуре этот показатель вырос до 300%. (Другие виды защитных масок зафиксировали показатели от 150% до 225%.) Это свидетельствует о том, что, кроме фильтрации некоторых вирусных частиц, летающих в воздухе, защитные маски могут помогать иммунитету человека не пропускать патогены в организм, резюмирует издание.

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