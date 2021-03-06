Партизаны Хатежино призвали к национальной забастовке

Партизаны Хатежино призвали к национальной забастовке2
- 6.03.2021, 11:19
Пора применить тактику, которая в свое время привела к победе демократии в Польше и Чехословакии.
Партизаны Хатежино (Минский район) призвали к забастовке с 25 марта а Беларуси, сообщает телеграм-канал «Баста!».
«Напомним, польское движение «Солидарность» начиналось со Всеобщей забастовки. Чехословацкая Бархатная революция победила в результате Национальной забастовки.
И наша победа станет возможна благодаря тому, что миллионы белорусов откажутся быть рабами режима и содержать лукашенковскую банду», — заявили участники акции под Минском.