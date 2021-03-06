Партизаны Хатежино призвали к национальной забастовке 2 6.03.2021, 11:19

Пора применить тактику, которая в свое время привела к победе демократии в Польше и Чехословакии.

Партизаны Хатежино (Минский район) призвали к забастовке с 25 марта а Беларуси, сообщает телеграм-канал «Баста!».

«Напомним, польское движение «Солидарность» начиналось со Всеобщей забастовки. Чехословацкая Бархатная революция победила в результате Национальной забастовки.

И наша победа станет возможна благодаря тому, что миллионы белорусов откажутся быть рабами режима и содержать лукашенковскую банду», — заявили участники акции под Минском.

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