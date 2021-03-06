закрыть
6 марта 2021, суббота, 13:47
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Партизаны Хатежино призвали к национальной забастовке

2
  • 6.03.2021, 11:19
Партизаны Хатежино призвали к национальной забастовке

Пора применить тактику, которая в свое время привела к победе демократии в Польше и Чехословакии.

Партизаны Хатежино (Минский район) призвали к забастовке с 25 марта а Беларуси, сообщает телеграм-канал «Баста!».

«Напомним, польское движение «Солидарность» начиналось со Всеобщей забастовки. Чехословацкая Бархатная революция победила в результате Национальной забастовки.

И наша победа станет возможна благодаря тому, что миллионы белорусов откажутся быть рабами режима и содержать лукашенковскую банду», — заявили участники акции под Минском.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.

популярное за неделю

Мнение

Весна. Свобода. Единство
Весна. Свобода. Единство Ирина Халип
Мы должны требовать прекращения всех деловых отношений с «кошельками» Лукашенко
Мы должны требовать прекращения всех деловых отношений с «кошельками» Лукашенко Андрей Санников
У Беларусi нарадзiлiся тысячы герояў
У Беларусi нарадзiлiся тысячы герояў Сяргей Законнікаў
Их страхи – предельно материальны
Их страхи – предельно материальны Леонид Невзлин