«Говорили про российскую вакцину «Спутник», а теперь предлагают «ГамКОВИД-Вак» 4 6.03.2021, 12:20

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У белорусов возникло много вопросов по поводу прививочной кампании в стране.

В апреле 2021 года ждем массовую вакцинацию от коронавируса.

Минздрав Беларуси сообщил о начале в апреле этого года прививочной кампании против коронавируса.

Хоть о вакцине от коронавируса пишут и говорят в Беларуси с осени, вопросы по ней еще остаются, пишет kp.by.

1. Что такое «ГамКОВИД-Вак»?

- Говорили, что нас будут прививать российской вакциной «Спутник», а теперь предлагают какой-то «ГамКОВИД-Вак», - недоумевают пациенты, выясняющие в поликлиниках возможность привиться от коронавируса.

У лекарственных препаратов есть несколько названий: химическое непатентованное (оно точно описывает состав препарата, но слишком сложно для обычных потребителей), международное непатентованное название, принятое для использования во всем мире для удобства идентификации препарата (его пишут в рецептах) и патентованное коммерческое (торговая марка, которая известна широкому потребителю). Например, такие непатентованные международные названия как дротаверин и силденафил в миру известны как «Но-шпа» и «Виагра».

И если на вопрос, какой вакциной вас могут привить в поликлинике, врач скажет: «ГамКОВИД-Вак» - знайте, что это патентованное название вакцины «Спутник V». В непривычной аббревиатуре зашифровано название создателя вакцины (центр имени Гамалеи).

2. Кого прививают в первую очередь?

Минздрав объявил, что массовая вакцинация от коронавируса начнется в апреле. Раньше всех начали прививать медработников.

- В настоящее время вакцинированы 2 285 медицинских сотрудников, сейчас завершается введение им второго компонента вакцины, - рассказала заведующая эпидемиологическим отделом Минского городского центра гигиены и эпидемиологии Екатерина Хомченко. - Следующим этапом будет вакцинация уязвимых групп - педагогов, работников учреждений социального обслуживания, лиц, проживающих в учреждениях с круглосуточным режимом пребывания (планируется что будут привиты не менее 75% этих групп). Потом – лица в возрасте 61 года и старше, лица с хроническими заболеваниями, другие лица, имеющие риск тяжелого течения заболевания

3. Сколько будет стоить вакцина?

- В Минске вакцинация для населения против инфекции COVID-19 проводится на бесплатной основе, - подчеркнула заведующая эпидемиологическим отделом.

4. Есть ли научные публикации по вакцине «Спутник»?

- Опубликована статья в научном издании The Lancet – это не простое издание, куда можно подать не подтвержденную информацию, для этого должна быть научная доказательная база, - говорит Екатерина Хомченко.

Информация о том, что авторитетный журнал опубликовал результаты третьей фазы клинических испытаний российской вакцины «Спутник V», появилась в начале февраля.

По предварительным данным, ее эффективность составила 91,6%. В статье Lancet говорится, что «Спутник», по данным исследователей, защищает от среднего и тяжелого течения коронавируса, а несколько смертей добровольцев во время исследования вакцины никак не связаны с ее исследованием.

5. Будут ли осложнения после прививки?

Все индивидуально. Да, могут быть осложнения, которые, как правило, достаточно быстро проходят. По словам Екатерины Хомченко, она сама уже прошла два этапа прививки вакциной «Спутник», и если после первого никаких изменений самочувствия не наблюдалось, то после введения второй дозы вакцины отмечалось незначительное повышение температуры тела. Это укладывается в рамки нормы. Тяжелых осложнений у медиков после вакцинации не отмечено.

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