Помощник Путина заболел коронавирусом 1 6.03.2021, 12:59

Об этом сообщил премьер РФ Мишустин, сам переболевший COVID-19.

Помощник президента РФ Владимира Путина Максим Орешкин заболел коронавирусом. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании о транспортном обеспечении вывоза угля из Кемеровской области, сообщает РБК.

«К сожалению, он (Орешкин) заболел коронавирусом. Хочу, пользуясь случаем, передать пожелания здоровья. Он с нами на связи здесь», — сказал Мишустин.

Сам Мишустин переболел коронавирусом в апреле прошлого года. Тогда его обязанности временно исполнял вице-премьер Андрей Белоусов. Правительство работало в штатном режиме.

Всего коронавирусом переболели семь членов правительства: глава МИДа Сергей Лавров, министр образования Валерий Фальков, вице-премьер Александр Новак, министр транспорта Виталий Савельев, министр культуры Ольга Любимова и глава Министерства цифрового развития Максут Шадаев.

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