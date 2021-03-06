«Очень надеюсь, что читающий эти строки уже живет в новой Беларуси» 1 6.03.2021, 14:59

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Трогательная история книги, которая побывала в Жодино и Володарке.

В одной из библиотек нашелся томик Бальзака с вот такой надписью на форзаце, сообщает (телеграм-канал «Баста!»

Девушка, которая получила эту книгу, написала о ней в Фейсбуке, пост разошелся по Сети — и в комментариях нашлась бабушка девушки, которая оставила надпись в книге. Пока девушка сидела, бабушка пошла в библиотеку сдать ее книги — и выяснилось, что одной не хватает. Позже оказалось, что с книгой девушка, проходившая по делу о массовых беспорядках, прошла Жодино и Володарку, а когда суд отправил ее на «домашнюю химию» — пришла в библиотеку сдавать тот самый томик.

Больше всего всех тронуло, что библиотекари заклеили надпись на форзаце скотчем — чтобы не стерлась.

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