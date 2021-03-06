«Портрет страны, который найдет отклик во всем мире» 1 6.03.2021, 16:14

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Фото: ТАСС

Что критики пишут о фильме про белорусский протест, показанный на кинофестивале в Берлине?

Документальный фильм белорусского режиссера Алексея Полуяна «Кураж» («Смелость») вчера показали на одном из крупнейших международных кинофестивалей — Берлинале. Критики посмотрели картину, рассказывающую о жизни трех актеров во время событий августа-2020, и написали свои рецензии. Tut.by собрал главное, что они думают о фильме белоруса про события в родной стране.

Главные герои фильма «Кураж» или «Смелость» — актеры Белорусского свободного театра Марина Якубович и Павел Городницкий, а также Денис Тарасенко — проходят через самое тревожное время в белорусской истории начала XXI века. Режиссер Алексей Полуян вместе с оператором Таней Гаврильчик, наблюдая за жизнью героев, фиксируют важнейшие этапы белорусского протеста: предвыборные надежды, брутальные действия силовиков 9−11 августа, многотысячные мирные демонстрации, все сильнее и сильнее раскручивающийся маховик репрессий.

Антон Долин, Meduza: «Важность фильма невозможно переоценить»

— Важность этого фильма невозможно переоценить. В этом же заключается сложность разговора о нем. Художественная рефлексия — неминуемый спутник социальных и политических перемен в любом обществе, а документальное кино — первая из «капсул времени», которую неминуемо закладывают и отправляют в будущее. Вместе с тем события последних месяцев в Беларуси далеки от какой-либо завершенности, и любое «подведение итогов» может грешить опасными упрощениями. Чрезвычайно трудно отделить зрительские впечатления от событий как таковых от впечатлений, связанных с их отражением в кино. А социальные сети поставляют такое количество самодеятельного и исключительно выразительного документального материала, что не очень понятно, зачем нужны еще и фильмы. <…>

Образец не диктаторски-авторского, а именно демократического кино, внятная и выразительная «Смелость» Полуяна заставляет спросить самого себя о мере ответственности отдельной личности за судьбу страны — и в конечном счете за будущее. А заодно о том, на что способно априори слабое независимое искусство в патовой ситуации противостояния отлаженной тоталитарной машине, которая преспокойно лишает права на профессию или цензурирует спектакль на неугодную тему, объявив его «сатанистским». Не делая выводов, Полуян ставит задачи и обозначает стратегию — не политическую, но персональную. В этом и преимущество кино перед соцсетями. Не слишком опасаясь впасть в чрезмерный пафос, хочется сравнить его с лучом шахтерского фонарика в темноте или полыхающей книгой — два этих чрезвычайно ярких образа из спектаклей Белорусского свободного театра служат прелюдией к основному действию.

Ли Маршалл, ScreenDaily: «Портрет страны на перепутье, который найдет отклик во всем мире»

— Умышленно или случайно то, что начиналось как довольно условный портрет авангардной театральной группы, которая могла бы процветать в Лондоне или Париже пятьдесят лет назад, становится чем-то совершенно другим, поскольку Беларусь вспыхивает в протестах после выборов в стране в августе 2020. Многие считают, что когда Лукашенко пришел к власти в шестой раз подряд, это стало противопоставлением свободе и справедливости. В результате «Смелость» становится не столько этюдом смелой труппы политического театра, сколько портретом страны на перепутье, который, вероятно, найдет отклик у публики во всем мире.

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