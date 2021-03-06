Белорусский фельдшер рассказал о новых симптомах COVID-19 2 6.03.2021, 16:26

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Любой нерв может дать о себе знать.

Владимир Макаренко как фельдшер не может не следить за развитием ситуации с коронавирусом. И как блогер не может молчать об этом. В этот раз работник «скорой» подготовил видео про новые симптомы заболевания, которые он наблюдал у своих пациентов, пишет ex-press.by.

Среди новых симптомов медик отметил проблемы с зрением, боли в руке и даже боли в мочке уха:

— Любой нерв может дать о себе знать. Многие врачи отмечают различные невралгии у пациентов с коронавирусом. Такие симптомы уже не редкость в наше время.

— Еще один нюанс. Пневмонии и «корону» перестали лечить антибиотиками. Отсюда вопрос. Сколько людей получили резистентность к антибиотикам и повредили себе ЖКТ (желудочно-кишечный тракт - прим. авт.)? Ведь лечение проводили в большинстве случаев антибиотиком, который был изначально в резерве. Теперь его назначали почти каждому.