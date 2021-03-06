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Хомутовский о саморазоблачении Караева: Время все расставит на свои места

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  • 6.03.2021, 18:19
Хомутовский о саморазоблачении Караева: Время все расставит на свои места
Фото: «Наша Ніва»

Мировая история знает много примеров.

Известный белорусский тренер Василий Хомутовский поделился мнением c «Трибуной» о новых сливах BYPol.

- Что думаете о последних сливах BYPol, где голос, похожий на голос Караева, выступает перед силовиками?

– Если допустить, что голос на записи принадлежит Караеву, то можно рассуждать о футболе, анализируя какие-то тактические нюансы или каком-то другом виде спорта, а здесь что анализировать? Что можно комментировать?

До этого было высказывание, предполагаемо Карпенкова, про «лагеря и острокопытных». Тут все всё видят, сами делают выводы и понимают, что происходит.

Нельзя так про народ Беларуси высказываться. Время всё расставит на свои места. Мировая история знает много примеров, – сказал Хомутовский.


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