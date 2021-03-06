Какой будет погода в воскресенье 6.03.2021, 19:06

Прогноз Белгидромета.

Синоптики предупреждают об оранжевом уровне опасности, который объявлен на воскресенье.

«7 марта во многих районах страны и в Минске ожидается усиление ветра порывами до 15−20 м/с», — сообщили tut.by в Белгидромете Минприроды.

В воскресенье ночью местами, утром и днем на большей части территории пройдет кратковременный снег, мокрый снег, местами метели. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха ночью 0…-6 °C, днем −1…+4 °C.

По предварительному прогнозу, на следующей неделе — зимний характер погоды.

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