Молодые футболисты, которые выходили на протесты под бело-красно-белым флагом 6.03.2021, 19:21

Они упорно работали над собой.

Разговоры о том, что белфутбол обмельчал и в нем практически не осталось игроков-личностей, давно превратились в штамп. Но, кажется, в этом плане нынешний сезон рискует стать уникальным. Перед началом чемпионата Николай Ходасевич заметил, что в «вышке» больше нет футболистов-звезд. Мол, прошли времена, когда сходу пуляешь фразу: «Будет интересно смотреть за Милей в Бресте, а за Глебом в БАТЭ», пишет для «Трибуны» Александр Ивулин.

Ивулин решил не унывать и найти потенциальных звезд среди молодых футболистов. Автор самого популярного YouTube-проекта о белспорте рассказывает о перспективных игроках с позицией, за которых будет персонально переживать в нынешнем сезоне.

Иван Бахар, 22 года, «Динамо» Минск

При должном подходе прозвище «Профессор», которое в свое время прилипло к Виталию Родионову, может перекочевать к Бахару. И это не только из-за того, что Ваня закончил школу со средним баллом в районе девяти. Он, в отличие от многих ровесников, выглядит зрело не только на поле, но и за его пределами. К 22 годам Бахар обзавелся прекрасной супругой, собственным жильем и автомобилем. Правда, куда больше лично меня в прошлом году впечатлила его смелость: молодой парень поддержал жену в выдвижении в избирательную комиссию (естественно, власти не пустили) и вышел на поле с символом честных выборов – белым браслетом на запястье.

Позже из-за этого у него возникли серьезные проблемы. Одному из самых перспективных футболистов страны всерьез грозили армией. Но, по моим сведениям, за Бахара вступился и главный тренер «Динамо» Леонид Кучук, и негласный куратор «бело-голубых» Юрий Вергейчик, а отрицать их понимание футбола попросту глупо. Бахар действительно хорош на поле, хоть пока у него не все получается в «Динамо».

Зато искренность, с которой Ваня подходит к своему ремеслу, не может оставить равнодушной. Простой пример: после матча со сборной Нидерландов, в котором беларусы минимально уступили 1:2, он выглядел самым понурым человеком в микст-зоне. «Увидел свой уровень и понял, куда нужно стремиться. Убедился, что нужно работать еще больше», – сказал тогда форвард. И он работает. Надеюсь, в этом году его наконец-то прорвет.

Данила Нечаев, 21 год, БАТЭ

Крайний защитник «желто-синих», получивший много авансов после добротного матча в Суперкубке, подкупает своей упорностью. Про таких говорят: сделал себя сам. После слияния «Днепра» с «Лучом» в 2019-м он не смог впечатлить тренерский штаб Ивана Биончика. Краек не расстроился и рванул в аренду в перволиговую «Лиду», а после сезона в Д2 отправился в скромную «Белшину». Все это время Нечаев, который умудряется кушать по шесть раз в день, продолжал пахать и пахать.

Похоже, такая закалка пошла на пользу игроку, который осенью поучаствовал в обращении футболистов против насилия. Зимой парень перебрался в БАТЭ, где, кажется, на него серьезно рассчитывают. Только посмотрите, как искренне Данила рассказывает о своих первых заграничных сборах (отметка 1:26).

Надеюсь, это только начало. Обожаю такие истории про стремление и упорство.

Павел Кленье, 21 год, «Торпедо-БелАЗ»

В 2018-м Кленье ярко блеснул в вышке: забил несколько шикарных мячей за минское «Торпедо» и дал парочку интервью на белoрусском. Жаль, после развала «автозаводцев» перспективный парень пропал с элитных радаров.

Если честно, давно хотелось поговорить с ним про князя Витовта, Кастуся Калиновского и 25 марта. В итоге наше знакомство вышло максимально необычным. Мы пересеклись в Минске 23 августа 2020-го. В тот день по проспекту Независимости гуляло много красивых людей, и тут из-за спины я услышал робкий голос:

– Алексей, извините, а можно фото?

– С Алексеем нет, а с Александром можно.

Как я офигел, когда повернулся и увидел перед собой Кленье! Парень оказался на редкость адекватным. Поговорили про травмы, гомельский «Локомотив», за который в прошлом году он выбил 10 мячей в 25 матчах, и, конечно, ситуацию в Беларуси. Надеюсь, в в этом году в Жодино нападающий обзаведется доверием Юрия Пунтуса и выдаст качественный сезон.

Олег Никифоренко, 19 лет, «Рух»

22 августа Олег забил голешник в Городее и красиво отпраздновал мяч знаком victory и поднятым вверх кулаком. Стало понятно, за этим парнем, который не боится гулять по Минску с БЧБ-флагом, точно стоит следить. Никифоренко не разочаровал. Олег обладает отличной скоростью, поставленным ударом и хорошим пониманием игры.

Через два месяца Никифоренко снова заставил говорить о себе. На этот раз после гола в ворота брестского «Динамо». Отправив мяч в сетку, форвард рванул к трибунам, остановился рядом с кромкой поля и засунул указательные пальцы в уши – празднование а-ля Мемфис Депай. Но поклонники «сине-белых» восприняли такой жест как провокацию от игрока, дебютировавшего в вышке именно в «Динамо». После этого матча Никифоренко искренне не понимал, почему трибуны обрушились на него с хейтом. Я узнал об этом, когда мы после матча в соседних купе возвращались из Бреста в Минск. Открытость и адекватность Олега прилично подкупили. Не зря одноклубники Никифоренко по «Руху» выписали ему положительную характеристику.

Денис Щербицкий, 24 года, БАТЭ

Чисто по-человечески хочется, чтобы Дениса наконец-то перестали мучать травмы. Если бы у Щербицкого не было проблем со здоровьем, он давно бы играл в куда более сильном чемпионате. Разговоры про интерес к вратарю российских топов – точно не блеф. Лучший голкипер вышки-2017 не только умеет спасать партнеров, но и обладает отличными человеческими качествами. Щербицкий был одним из первых, кто выразил публичную поддержку Антону Сароке, а затем не побоялся осудить насилие.

Главный актив БАТЭ медленно, но верно дешевеет: за полтора года провел всего 19 матчей, мучится травмой, зато если играет, то очень мощно

Дмитрий Лисакович и Руслан Лисакович, 21 год и 18 лет, «Ислочь»

Пока Виталий Лисакович зажигает в «Локомотиве», его братья настроены делать красоту в «Ислочи». От разных футбольных спецов доводилось слышать, что и Дмитрий, и Руслан обладают не меньшим талантом.

– В плане футбольных качеств я считаю, что Руслан просто зверь. В моем понимании футбола это топ-футболист, просто топ. Если ему помогут и направят, я вас уверяю, он будет играть и в Англии, и в Испании, и в Германии, 100 процентов, – нахваливал брата Лисакович-старший.

В этом сезоне буду переживать за обоих. Во-первых, и Дмитрий, и Руслан могут на ровном месте выдать шедевр. Во-вторых, хочется, чтобы Дмитрий после травмы «крестов» и не самой удачной попытки проявить себя в «минике» еще дал жары в большом футболе. В-третьих, такого внушительного семейного подряда сразу из трех крутых братьев-игроков на элитном уровне в белфутболе пока не случалось.

Напишите в комментариях, за кого в этом сезоне будете болеть вы.

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