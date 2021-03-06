В Варшаве открылась фотовыставка «Беларусь: марш свободы» 6.03.2021, 19:55

Фото: PAP/Tomasz Gzell

Выставка была создана по инициативе Европарламента.

В Варшаве в галерее «Кордегарда» Национального культурного центра открылась фотовыставка «Беларусь: марш свободы». Экспозиция представляет собой документацию последних месяцев с точки зрения семи белорусских фотографов. Она создает картину событий, разворачивающихся на белорусских улицах после президентских выборов, начиная с августа прошлого года, передает «Польское радио».

Как говорит куратор экспозиции Йоанна Киновская, на фотографиях изображены преобразования, связанные со свободой. На них видны улыбающиеся лица людей, одетые в белое женщины с цветами, а также сцены стычек с полицией и моменты арестов. Куратор выставки подчеркивает, что экспозиция посвящена оппозиционерам, людям, которые ведут сопротивление, она должна помочь понять посетителям, что происходит за восточной границей, что Белорусы борются, выходят на улицы.

Киновская добавляет, что дорога к свободе белорусов напоминает дорогу поляков несколько десятков лет назад.

«Эта выставка нужна не только для того, чтобы отдать честь, но и для того, чтобы мы постоянно помнили о том, что происходит за восточной границей. Они все время борются, все время выходят на улицы», – сказала куратор экспозиции.

Авторами фотографии являются Дарья Буракина, Надзея Бужан, Андрей Ланкевич, Леся Пчолка, Вольха Шукайла, Юлия Шабловская и Аляксандр Васукович.

Выставка была создана по инициативе Европарламента, который 16 декабря 2020 года присудил демократической оппозиции в Беларуси премию им. Сахарова за правозащитную деятельность. 7 марта на канале Европарламента будет проведена трансляция дискуссий с создателями выставки.

Выставку можно посмотреть в галерее «Кордегарда» Национального культурного центра до 25 марта.

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